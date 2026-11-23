Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của xã Vân Sơn.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày Pháp luật Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động văn hóa tại khu dân cư.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Chiến.

Thôn Chiến được thành lập tháng 6/2026, hiện có 119 hộ với 603 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mường chiếm 98%. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/người/năm; toàn thôn có 116 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 97,4%.

Nhân dân đã hiến khoảng 6.000 m2 đất xây dựng nhà văn hóa; các hoạt động vệ sinh môi trường, văn nghệ, thể thao được duy trì, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm.

Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên ở độ cao khoảng 800 m, cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, người dân đã từng bước khai thác tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

Thôn cũng được lựa chọn xây dựng mô hình “Làng số”, bước đầu ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch, tiêu thụ nông sản và thanh toán không dùng tiền mặt.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà tặng thôn Chiến.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao quà tặng những người có uy tín tại khu dân cư.

Tại ngày hội, đại diện Nhân dân và các tổ chức đoàn thể đã phát biểu tham luận, chia sẻ những cách làm trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong phát triển quê hương.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông và Chủ tịch UNND tỉnh Trần Duy Đông trao quà tặng các gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh trao quà tặng các hộ gia đình chính sách.

Phát biểu chung vui với Nhân dân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Chiến nói riêng, xã Vân Sơn nói chung đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết không chỉ được thể hiện qua sự đồng thuận trong cộng đồng mà phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và đời sống.

Mỗi gia đình, người dân cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đoàn kết phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Trong đó, cần quan tâm hỗ trợ những hộ nghèo, cận nghèo, hộ còn khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, tạo sinh kế ổn định, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà của tỉnh tặng các gia đình chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh trao quà của tỉnh tặng các hộ gia đình chính sách thôn Chiến.

Đối với lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để trẻ em trong độ tuổi được đến trường, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đây là những yếu tố nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện cho cộng đồng phát triển bền vững.

Lãnh đạo xã Vân Sơn tặng đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chiếc chiêng Mường.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc. Đây không chỉ là nhiệm vụ văn hóa mà còn là nguồn lực nội sinh, lợi thế quan trọng để địa phương phát triển du lịch cộng đồng.

Những giá trị đặc sắc như tiếng nói, trang phục, nhà sàn, tiếng chiêng, hát Ví, hát Đang, múa Mợi, Mo Mường và văn hóa ẩm thực cần được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, trở thành nét riêng trong đời sống cộng đồng.

Trong đó, cần phát huy vai trò của các nghệ nhân, người cao tuổi, người có uy tín trong việc truyền dạy văn hóa truyền thống; khuyến khích thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu, tiếp nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình. Việc khai thác các giá trị văn hóa phục vụ du lịch phải đi đôi với bảo tồn, tránh làm mai một bản sắc vốn có.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên, chúc mừng các cầu thủ tham gia giải bóng đá nữ xã Vân Sơn mở rộng.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi gia đình trong giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.

Công tác an sinh xã hội cần được quan tâm thường xuyên, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, an toàn, nghĩa tình.

Các tiết mục văn hóa văn nghệ mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho ngày hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; phát huy quyền làm chủ và tinh thần tự quản của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần thực sự gương mẫu, trở thành hạt nhân đoàn kết, vận động gia đình và cộng đồng cùng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà tặng thôn Chiến. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cũng trao quà tặng các gia đình chính sách, già làng, người có uy tín trên địa bàn; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà tặng các hộ gia đình chính sách.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 16 suất quà tặng các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng các gia đình chính sách nhằm động viên người dân tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã đến động viên, tặng quà các vận động viên tham gia giải bóng đá nữ đồng bào dân tộc thiểu số xã Vân Sơn mở rộng năm 2026.