Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà Trung thu tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhi. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 24/9, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 50 suất quà của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trong không khí vui tươi, ấm áp của Tết Trung thu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ân cần thăm hỏi, động viên, trao những phần quà ý nghĩa đến tận tay gia đình bệnh nhi với mong muốn các em sẽ sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung thu thật ấm áp, trọn vẹn; đồng thời mong muốn, các gia đình của các bệnh nhi luôn giữ gìn sức khỏe, động viên nhau, cùng các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mỗi gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc để các cháu có thêm niềm tin và nghị lực chiến thắng bệnh tật.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với thiếu nhi. Vào dịp Tết Trung thu, sự quan tâm đó thể hiện qua những phần quà, hoạt động thăm hỏi, tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên y tế của Bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian qua, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, chăm sóc toàn diện cả về thể chất, tinh thần cho các bệnh nhi; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu; từng bước đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu điều trị của trẻ em.

Đặc biệt, Bệnh viện cần quan tâm tới những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp mắc bệnh nặng, để các cháu có thêm cơ hội tiếp cận với những phương pháp điều trị tiên tiến, qua đó rút ngắn thời gian điều trị, nâng cao hiệu quả chữa bệnh và giúp các cháu sớm được xuất viện, trở về với gia đình và trường lớp.

Đón nhận phần quà của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chị Hoàng Thị Hiền, phụ huynh của cháu Ngô Bảo Khang (2 tuổi rưỡi) không giấu nổi niềm xúc động, vui mừng khi được đón nhận món quà ý nghĩa từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chị Hoàng Thị Hiền cho biết: Với sự giúp đỡ tận tâm của các bác sỹ, ngay sau khi phát hiện bé có khối u sọ hầu, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật kịp thời; nay đang trong quá trình hồi phục.

Đặc biệt, gia đình cảm thấy an tâm, vơi đi gánh nặng khi chi phí điều trị được bảo hiểm y tế chi trả gần như 100%.

Nhận được phần quà hỗ trợ từ Mặt trận, gia đình cảm thấy rất vui và ấm lòng, đặc biệt trong dịp Trung thu ý nghĩa năm nay, chị Hoàng Thị Hiền chia sẻ.

Những suất quà Trung thu tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các bệnh nhi và gia đình đang trải qua những ngày tháng khó khăn.

Mỗi phần quà được trao đi như một lời động viên, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vững vàng chiến đấu với bệnh tật, để cha mẹ thêm kiên cường đồng hành cùng con trên hành trình điều trị. Hơn hết, đó là mong ước giản dị, ấm áp, mong các em sớm bình phục, cùng đón mùa Trung thu trọn vẹn bên gia đình./.