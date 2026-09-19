Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam động viên Đoàn Thể thao Việt Nam trước giờ khai mạc Asiad 20

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu gặp mặt, động viên Đoàn Thể thao Việt Nam trước giờ khai mạc Á vận hội. ảnh: Bùi Lượng.

Tham dự buổi gặp mặt có Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt; Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh; cùng các thành viên đoàn và vận động viên đội tuyển cầu mây.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết công tác bố trí ăn, ở cho các đội tuyển đã cơ bản ổn định, sức khỏe của các vận động viên được bảo đảm. Đoàn Thể thao Việt Nam cũng chủ động triển khai nhiều phương án hỗ trợ, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển trong quá trình chuẩn bị và thi đấu.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, một trong những khó khăn tại Asiad 20 là nơi ăn, ở của các đoàn được bố trí phân tán tại nhiều khu vực, từ du thuyền, khu nhà ở container đến các khách sạn riêng lẻ. Điều này đặt ra không ít thách thức đối với công tác chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ các đội tuyển.

Tuy nhiên, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định đoàn đã xây dựng các phương án phù hợp để khắc phục khó khăn, bảo đảm công tác điều hành thông suốt và kịp thời hỗ trợ các đội tuyển trong mọi tình huống.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: Bùi Lượng.

Cũng trong sáng 19/9, đội tuyển bóng chuyền bãi biển và đội tuyển boxing dự kiến tới Nhật Bản. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết các vận động viên đang thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng thi đấu với nỗ lực và khát vọng lớn nhất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định Đại sứ quán Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đồng thời đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam trong thời gian tham dự Asiad 20.

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, Aichi là một trong những địa phương có cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc đông đảo tại Nhật Bản. Vì vậy, thành tích và hình ảnh của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn, mà còn góp phần tạo niềm tự hào, khích lệ tinh thần đối với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại sứ mong muốn các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao cao đẹp, thể hiện bản sắc Việt Nam, đoàn kết, trung thực và nỗ lực hết mình, qua đó hướng tới một kỳ Asiad thành công.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi, động viên các vận động viên trước giờ bước vào tranh tài. Ông bày tỏ kỳ vọng đối với những môn thể thao có khả năng cạnh tranh thành tích như bắn súng, điền kinh và cầu mây.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng lưu ý toàn đoàn tiếp tục làm tốt công tác hậu cần, tính toán điểm rơi phong độ và lựa chọn phương pháp thi đấu phù hợp với từng vận động viên. Ông nhấn mạnh vai trò của đội ngũ huấn luyện viên trong việc theo sát, hỗ trợ vận động viên duy trì trạng thái tốt nhất về chuyên môn và tâm lý trong từng thời điểm thi đấu.

Thay mặt Ủy ban Olympic Việt Nam và với tình cảm của người gắn bó lâu năm với ngành thể thao, Chủ tịch Nguyễn Văn Hùng gửi lời chúc sức khỏe, may mắn và thi đấu thành công tới toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Việt Nam.

Ông nhấn mạnh quyết tâm của toàn đoàn khi bước vào Asiad 20 là nỗ lực thi đấu, phấn đấu giành thành tích, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bên cạnh kết quả chuyên môn, mỗi thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam cần góp phần lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết và hình ảnh đẹp của con người Việt Nam tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng trao tặng Đoàn Thể thao Việt Nam 100 triệu đồng.

Asiad 20 sẽ chính thức khai mạc tại Aichi-Nagoya vào tối 19/9, mở ra hành trình tranh tài của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Nhật Bản.