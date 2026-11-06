Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Nhơn Phú

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang trao quà cho gia đình chính sách tại xã Nhơn Phú. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Trải qua gần một thế kỷ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc gắn kết ngày hội với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là sợi dây gắn kết cộng đồng thông qua tình làng nghĩa xóm và những việc làm tốt đẹp vì cộng đồng.

Báo cáo tại ngày hội cho thấy, trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận ấp Cái Kè, xã Nhơn Phú đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Địa phương đã tổ chức 107 cuộc tuyên truyền thu hút 3.349 lượt người tham dự; 100% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Kinh tế khu dân cư tiếp tục phát triển với việc duy trì 113,5ha cây ăn trái, nhân rộng các mô hình hiệu quả như trồng sầu riêng, ổi, nuôi lươn.

Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm đặc biệt; đời sống văn hóa, thể thao duy trì sôi nổi; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,89%; 100% hộ sử dụng điện và nước sạch. An ninh trật tự tại khu dân cư luôn được giữ vững.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang trao bảng tượng trưng xây dựng nhà đại đoàn kết tại xã Nhơn Phú. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Phú cùng ấp Cái Kè đạt được.

Để tiếp tục xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc, đồng chí đề nghị địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao thu nhập; chăm lo tốt đời sống gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trần Trí Quang mong muốn chính quyền và người dân trong xã cần chú trọng giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể theo hướng gần dân, sát cơ sở, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”.

Lãnh đạo xã Nhơn Phú trao bảng tượng trưng sửa chữa Nhà đại đoàn kết cho các ấp trong xã. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều phần quà nghĩa tình, hỗ trợ kinh phí sửa chữa và xây mới nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đồng thời, địa phương cũng đón nhận nguồn lực hỗ trợ công trình cầu giao thông nông thôn tại ấp Cái Tranh, thiết thực góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.