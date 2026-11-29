Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại vùng rốn lũ xã Thiện Tín. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại vùng rốn lũ xã Thiện Tín, toàn xã có 213 nhà dân bị ngập sâu từ 0,7-1,5m; hơn 2.400 hộ dân bị nước lũ cô lập; hàng loạt cầu tràn, đường giao thông ngập sâu, chia cắt nhiều khu dân cư. Ngay trong lũ, địa phương đã huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại chỗ tham gia ứng phó, sơ tán 273 người dân vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Theo Ủy ban nhân dân xã Thiện Tín, nhờ chủ động ứng phó từ sớm, phân công cụ thể, trực ban nghiêm túc, huy động kịp thời lực lượng tại chỗ, việc di dời, sơ tán dân được thực hiện kịp thời nên mưa lũ không gây thiệt hại về người.

Tình trạng sạt lở bờ sông Vệ đoạn chảy qua địa bàn xã Thiện Tín đe dọa trực tiếp 50 hộ dân, nhà văn hóa thôn, hạ tầng giao thông và Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Trường Lũy. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tuy nhiên, đáng lo ngại là tình trạng sạt lở bờ sông Vệ tại khu vực Bến Lấn, thôn Trường Khánh và thôn Nhơn Lộc vẫn tiếp diễn với chiều dài khoảng 1,2km, đe dọa trực tiếp 50 hộ dân, nhà văn hóa thôn và hạ tầng giao thông.

Tại vùng rốn lũ xã Phước Giang, sáng 29/11, nước lũ cơ bản đã rút nhưng vẫn còn còn 81 hộ bị chia cắt do các tuyến đường còn ngập sâu.

Tại các khu dân cư nước lũ đã rút, chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng triển khai dọn dẹp vệ sinh trụ sở cơ quan, trường học và hỗ trợ hộ dân dọn dẹp bùn đất tràn vào nhà ở, sớm ổn định cuộc sống.

Các lực lượng xã Thiện Tín ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các điểm trường bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Kiểm tra kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại 2 địa phương này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các kịch bản ứng phó với mưa lũ.

Chia sẻ với người dân vùng rốn lũ về những khó khăn, thiệt hại do mưa lũ gây ra, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất; trong đó, cần rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án di dời người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người; tổ chức vệ sinh môi trường, khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu ngay khi lũ rút.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho người dân vùng rốn lũ xã Phước Giang. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với điểm sạt lở bờ sông Vệ (xã Thiện Tín), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đề nghị địa phương phối hợp các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, nghiên cứu phương án đầu tư đồng bộ, bền vững, vừa bảo đảm an toàn khu dân cư và hạ tầng giao thông, vừa bảo vệ, gìn giữ giá trị Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Trường Lũy.