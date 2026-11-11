Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại công trình cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại công trình cầu Trà Khúc 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đánh giá cao chủ đầu tư và nhà thầu trong việc chủ động di dời phương tiện, thiết bị đang thi công dưới lòng sông lên nơi cao ráo an toàn trước khi lũ lớn trên sông Trà Khúc dâng cao.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Tâm, ưu tiên lúc này là bảo đảm an toàn về người và công trình. Do vậy, chủ đầu tư, nhà thầu cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ, bố trí lực lượng ứng trực tại công trường để sẵn sàng xử lý các huống bất ngờ xảy ra.

Vật tư và phương tiện, thiết bị thi công công trình cầu Trà Khúc 1 đã được đưa từ lòng sông lên nơi cao ráo an toàn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại khu vực Cửa Lở (xã An Phú), do nước lũ trên sông Vệ đổ về hạ lưu với cường độ mạnh, chảy xiết khiến khu vực này bị sạt lở nghiêm trọng, có đoạn sạt lở sâu vào đất liền khoảng 40m.

Kiểm tra tại hiện trường, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; kiểm soát hoạt động của tàu thuyền, không để người dân tiếp cận khu vực có nguy cơ mất an toàn; đồng thời, chủ động xây dựng phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Nước lũ trên sông Vệ đổ về hạ lưu với cường độ mạnh khiến khu vực Cửa Lở bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Nhấn mạnh yêu cầu đặt tính mạng, sự an toàn của người dân lên trên hết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đề nghị chính quyền địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Tâm kiểm tra tình trạng sạt lở tại khu vực Cửa Lở. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với việc khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển tại khu vực Cửa Lở thuộc địa bàn xã An Phú và Long Phụng, đồng chí Nguyễn Đức Tâm đề nghị sở, ngành chức năng cần tính toán phương án tổng thể trong việc xây kè kiên cố nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Tâm động viên thăm hỏi người dân xã An Phú nằm trong khu vực sạt lở. (Ảnh: HIỂN CỪ)