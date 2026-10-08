Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu 9 mỏ, bến cát tạm dừng hoạt động

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra hoạt động khai thác cát trên địa bàn xã Đại Đồng vào ngày 7/10. (Ảnh: Trung Hiếu)

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải và các thành viên Tổ công tác kiểm tra hoạt động khai thác cát đã kiểm tra thực tế tại 9 điểm khai thác và bến, thuộc các xã: Xuân Lâm, Đại Đồng, Thuần Trung, Đô Lương và Bạch Ngọc.

Qua kiểm tra thực tế, các mỏ đã lắp đặt trạm cân, camera để giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản. Tuy nhiên, hệ thống giám sát ở tất cả các điểm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Camera chủ yếu ghi hình cận cảnh, chưa bao quát toàn bộ hoạt động của phương tiện ra, vào mỏ, bến và khu vực trạm cân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu việc lắp đặt camera, trạm cân tại các mỏ, bến phải được thực hiện thống nhất, bảo đảm kiểm soát toàn bộ quá trình phương tiện ra, vào và khối lượng khoáng sản vận chuyển ra khỏi điểm mỏ.

Theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, mỗi mỏ, bến phải bảo đảm trạm cân đạt tiêu chuẩn và bố trí tối thiểu 3 camera, gồm: Camera giám sát tổng thể xe vào, xe ra và khu vực trạm cân. Hệ thống phải kết nối dữ liệu để cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi, kiểm tra. Bên cạnh đó, trạm cân phải kết nối dữ liệu về cơ quan thuế; đồng thời thực hiện niêm yết giá công khai, bảng niêm yết phải đặt ở vị trí thuận lợi để quan sát.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu 9 mỏ, bến tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thành việc lắp đặt, bố trí vị trí camera giám sát đảm bảo việc kết nối dữ liệu theo quy định. Sau khi cơ quan có thẩm quyền và địa phương kiểm tra nếu đáp ứng được quy định mới được hoạt động trở lại.

Sở Công Thương được giao xây dựng thống nhất biểu mẫu, yêu cầu kỹ thuật và phương thức kết nối dữ liệu. Tất cả phương tiện ra, vào mỏ phải được camera ghi nhận, dữ liệu kết nối với hệ thống quản lý để phục vụ giám sát.

Qua kiểm tra cho thấy, hệ thống giám sát ở tất cả các điểm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý nhất là tất cả các mỏ khoáng sản đã được cấp phép phải khẩn trương lắp đặt trạm cân, camera giám sát, thiết bị định vị đối với phương tiện vận chuyển và bắt buộc kết nối dữ liệu với các cơ quan quản lý Nhà nước như Thuế tỉnh, Công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương để theo dõi liên tục 24/7.

Việc lắp đặt và kết nối dữ liệu phải hoàn thành trong tháng 8/2026. Sau thời hạn này, các chủ mỏ không thực hiện sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.