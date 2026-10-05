Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tặng quà cho Chi bộ thôn Hạnh Phúc. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Bảo Yên.

Chi bộ thôn Hạnh Phúc hiện có 75 đảng viên, toàn thôn có 386 hộ với 1.279 nhân khẩu thuộc 10 dân tộc cùng sinh sống. Qua hai tháng kiện toàn, chi bộ đã ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và duy trì nền nếp sinh hoạt.

Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh-trật tự; phối hợp Công an xã tổ chức xét nghiệm ma túy cho 46 đảng viên và ra mắt mô hình “Thôn không ma túy”.

Quang cảnh buổi họp Chi bộ thôn Hạnh Phúc. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, việc sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, hỗ trợ hộ nghèo và cải thiện nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi họp. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, các đảng viên trong Chi bộ thôn Hạnh Phúc đã nhanh chóng ổn định tổ chức và triển khai nhiệm vụ sau sáp nhập.

Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục củng cố đoàn kết, thống nhất; cấp ủy gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh ở cơ sở. Việc phân công nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và kết quả. Mỗi đảng viên phụ trách một nhóm hộ gia đình để nắm tình hình, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi họp chi bộ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí đề nghị mỗi buổi họp sẽ lựa chọn một đến hai việc thiết thực của thôn để bàn sâu, thống nhất giải pháp. Cấp ủy, đảng viên cần tăng cường tự phê bình và phê bình, khắc phục tâm lý ngại phát biểu, ngại va chạm; phấn đấu sử dụng thành thạo “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Duy trì hiệu quả mô hình “Thôn không ma túy”, phối hợp bảo đảm an ninh-trật tự; vận động nhân dân phát triển thương mại, dịch vụ, chăm sóc rừng và chủ động phòng, chống thiên tai.