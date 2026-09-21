Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (hàng đầu, bên trái) yêu cầu sở chuyên ngành khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn, liên quan sạt lở. (Ảnh: N.L)

Ngày 21/9, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và đoàn công tác kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục sạt lở trên tuyến đèo Prenn.

Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đây là khu vực thường xuyên sạt lở khi mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình lưu thông.

Vị trí sạt lở trên tuyến đèo Prenn. (Ảnh: N.L)

Để bảo đảm an toàn, đồng chí Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với điểm sạt lở này.

Đồng thời, các đơn vị liên quan huy động lực lượng tập trung khắc phục ngay điểm sạt lở; bố trí tổ công tác túc trực 24/24 giờ để chủ động các tình huống mới phát sinh; bố trí biển cảnh báo hai đầu tuyến để hướng dẫn người dân, du khách và phương tiện giao thông lưu thông an toàn qua khu vực này.

Lực lượng chức năng triển khai phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua khu vực sạt lở trên đèo Prenn. (Ảnh: N.L)

Chiều 19/9, tại Km225+200 Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Prenn, địa bàn phường Xuân Hương-Đà Lạt, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, ta-luy dương bất ngờ sạt trượt kéo theo đất đá tràn xuống mặt đường, trong đó có vài tảng đá lớn.

Sau khi nhận tin báo, Sở Xây dựng phối hợp Ủy ban nhân dân phường Xuân Hương-Đà Lạt, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan triển khai phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Sự cố sạt lở xảy ra chiều 19/9, ít nhất 3 tảng đá lớn cùng hàng khối đất đá tràn xuống mặt đường. Rất may, vào thời điểm xảy ra sạt lở, người điều khiển phương tiện kịp thời phát hiện. (Ảnh: CTV)

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, tại vị trí mái ta-luy dương Km224+900 - Km225+250 thường xuyên bị sạt lở đất, đá khi mưa lớn kéo dài. Ghi nhận từ tháng 6/2026 đến nay, khu vực này xảy ra 8 lần sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ rất cao cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Khảo sát hiện trạng, mái taluy đào cao khoảng 20-25m, dài khoảng 120m; địa chất là đất xen lẫn đá mồ côi, đã mất ổn định tổng thể, xuất hiện sạt lở khi trời mưa.