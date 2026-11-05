Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho á quân 'Đường lên đỉnh Olympia'

Gặp mặt, khen thưởng Á quân trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia”. (Ảnh MAI TÚ)

Tại sự kiện, đồng chí Phạm Bảo Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho em Nguyễn Huy Quang Minh, đoạt ngôi á quân trận chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” diễn ra sáng chủ nhật (1/11) vừa qua.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã trao tặng hoa; Hội Khuyến học tỉnh và Bảo Việt Hưng Yên trao tặng quà cho em Nguyễn Huy Quang Minh.

Đồng chí Phạm Bảo Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho em Nguyễn Huy Quang Minh. (Ảnh MAI TÚ)

Nguyễn Huy Quang Minh giành tấm vé thứ ba vào chung kết năm sau chiến thắng tại cuộc thi quý III với 225 điểm. Trước đó, nam sinh gây ấn tượng khi đạt 345 điểm tại cuộc thi tháng 1/quý III, mức điểm cao nhất trong một cuộc thi tháng của Olympia năm thứ 26.

Sau 38 năm thành lập, Trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình lần đầu tiên có học sinh góp mặt trong trận chung kết. Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để Quang Minh tiếp tục củng cố kiến thức, rèn giũa kỹ năng, tự tin trước thử thách mới.

Đông đảo các đại biểu tới dự sự kiện. (Ảnh MAI TÚ)

Trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết năm, Quang Minh duy trì thói quen theo dõi tin tức về đời sống, xã hội, kết hợp ôn tập kiến thức trên lớp và tự học tại nhà. Đây là cách để nam sinh vừa củng cố nền tảng kiến thức, vừa mở rộng hiểu biết về những vấn đề diễn ra xung quanh.

Kết thúc cuộc thi, Nguyễn Huy Quang Minh đạt 180 điểm, giành ngôi á quân với 200 triệu đồng tiền thưởng của Ban tổ chức. Đối với Nguyễn Huy Quang Minh, việc góp mặt tại trận chung kết và giành ngôi Á quân "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 26 là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập, đồng thời là niềm tự hào của Trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình.