Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn ngân sách Nhà nước

Đại biểu lãnh đạo các sở, ngành và cấp xã trong tỉnh nghe quán triệt nội dung Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về đẩy nhanh giải ngân vốn ngân sách Nhà nước. (Ảnh: LÊ LAN)

Công điện số 10081/CĐ-UBND ngày 7/11/2026 nêu rõ: Theo số liệu tổng hợp đến hết ngày 5/11/2026, lũy kế giải ngân chi đầu tư phát triển của Điện Biên đạt hơn 4.514 tỷ đồng (bằng 71,54% kế hoạch vốn thực tế giao); chi thường xuyên cấp tỉnh đã thực hiện hơn 3.430 tỷ đồng (đạt 78,5% dự toán được giao); chi thường xuyên cấp xã đã thực hiện hơn 7.835 tỷ đồng (đạt 83% kế hoạch giao).

Khẳng định nhiệm vụ còn lại trong những tháng cuối năm 2026 là rất lớn, tại Công điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương đã chỉ rõ: Để đạt mục tiêu kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV và năm 2026, tỉnh còn phải giải ngân hơn 1.164 tỷ đồng chi đầu tư phát triển để đạt mục tiêu đề ra, riêng 3 Ban Quản lý dự án cấp tỉnh phải thực hiện 863,775 tỷ đồng (chiếm 74,15%) khối lượng còn phải giải ngân của toàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương đề nghị người đứng đầu các sở, ngành, đơn vị và các xã phải chủ động rà soát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn ngân sách Nhà nước. (Ảnh: LÊ LAN)

Chi thường xuyên cấp tỉnh còn 940,328 tỷ đồng chưa thực hiện (đến ngày 31/12/2026) và 284,721 tỷ đồng (đến ngày 15/11/2026) để đạt 85%, song nguồn kinh phí còn lại cần tiếp tục rà soát gắn với nhu cầu thực tế, tính chất và tiến độ từng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện, sử dụng đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

Chi thường xuyên cấp xã còn hơn 1.606 tỷ đồng chưa thực hiện tập trung tại các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác...

Nhận định thời gian từ nay đến mốc 15/11/2026 và 31/12/2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng vốn đầu tư cần giải ngân theo kịch bản còn lớn, các nhiệm vụ chi thường xuyên, sự nghiệp còn nhiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra từng dự án, dự toán, nhiệm vụ chi, xác định rõ khối lượng, số kinh phí còn phải thực hiện, người phụ trách và thời hạn hoàn thành.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị, nghỉ dưỡng Tây Bắc, phường Điện Biên Phủ. (Ảnh: LÊ LAN)

Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 8889/CĐ-CTUBND ngày 6/10/2026: đối với vốn đầu tư, phấn đấu giải ngân tối thiểu 85% kế hoạch vốn được giao năm 2026, bao gồm cả vốn kéo dài sang năm 2026, trước ngày 15/11/2026 và đạt 100% đến ngày 31/12/2026; đối với chi thường xuyên và kinh phí sự nghiệp, tập trung thực hiện nhiệm vụ theo dự toán được giao, phù hợp tính chất từng khoản chi; kịp thời thanh toán kinh phí đối với nhiệm vụ đã thực hiện, đủ điều kiện, bảo đảm đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức và thời hạn quy định. Quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, không vì tiến độ, mục tiêu tăng trưởng mà thanh toán khi chưa đủ điều kiện, gây thất thoát, lãng phí.