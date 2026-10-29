Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đối thoại với thanh niên năm 2026

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: VĂN SĨ)

Với chủ đề “Thanh niên An Giang tham gia bảo vệ môi trường, học nghề, tìm kiếm việc làm; ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội”, hội nghị đã trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền và tuổi trẻ địa phương.

Tại buổi đối thoại, đại diện các tổ chức đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên đã thẳng thắn chia sẻ những vướng mắc thực tế. Các ý kiến tập trung vào cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, mở rộng thị trường và ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Điển hình như câu chuyện của chị Nguyễn Hoàng Ngọc Yến (chủ cơ sở thực phẩm Tài Phát, phường Long Xuyên), người đã khởi nghiệp thành công với sản phẩm bánh phồng nấm rơm. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi và sự đồng hành của Tỉnh đoàn, dự án của chị đã đạt nhiều giải thưởng lớn. Chị Yến bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ, kết nối cộng đồng doanh nhân và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn để mở rộng quy mô, giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương.

Đại diện thanh niên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VĂN SĨ)

Trước những đề xuất thiết thực của thanh niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp, ghi nhận để xây dựng chính sách phù hợp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là lĩnh vực khoa học-công nghệ. Đồng thời, yêu cầu tổ chức đoàn cần nắm chắc tình hình, chủ động kết nối với doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên về việc làm và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc An Giang chuẩn bị triển khai các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 (tại đặc khu Phú Quốc) sẽ mở ra dư địa việc làm vô cùng phong phú. Đây là cơ hội vàng cho lực lượng lao động trẻ cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026. (Ảnh: VĂN SĨ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và tổ chức đoàn cần chủ động kết nối, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tập đoàn, doanh nghiệp tại Phú Quốc. Đồng thời, nhắn nhủ mỗi đoàn viên, thanh niên phải tích cực học tập, nâng cao tay nghề và chủ động nắm bắt cơ hội để vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của quê hương.