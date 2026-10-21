Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026), Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng các thành viên nữ của Đoàn công tác Hoa Kỳ. (Ảnh: Ủy ban nhân dân Thành phố)

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được bày tỏ hoan nghênh Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Kelly Coldiron và Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Thành phố; đồng thời, bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực. Hoa Kỳ là đối tác kinh tế-thương mại-khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, từ góc độ địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh hết sức coi trọng và luôn tích cực phát triển quan hệ với các địa phương, doanh nghiệp Hoa Kỳ. Đến nay, Thành phố đã thiết lập quan hệ kết nghĩa với thành phố San Francisco và thành phố New York, cũng như có quan hệ hợp tác với nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ. Thời gian qua hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm và giao lưu trao đổi.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã giới thiệu với Đoàn công tác Hoa Kỳ về những tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển dài hạn của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất hành chính với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trang trọng của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Kelly Coldiron bày tỏ vui mừng khi có dịp thăm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh; ấn tượng trước sự phát triển sôi động của Thành phố và đánh giá cao những tiềm năng, cơ hội hợp tác rộng mở giữa hai bên.

Bà Kelly Coldiron cho biết, mục đích chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh của Đoàn công tác Bộ Thương mại Hoa Kỳ lần này là nhằm tìm hiểu tình hình hợp tác kinh tế thương mại, khoa học công nghệ giữa Thành phố với các đối tác Hoa Kỳ, hỗ trợ giải quyết các quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, cũng như thúc đẩy mở rộng cơ hội hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của hai bên, đặc biệt là thông qua Chương trình SelectUSA mà bà đang trực tiếp phụ trách.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao đổi với Đoàn công tác. (Ảnh: Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Kelly Coldiron mong muốn chính quyền và các sở, ngành Thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư kinh doanh tại Thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của Hoa Kỳ như kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh…. Bà Kelly Coldiron khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ tiếp tục thúc đẩy kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu và tham gia thị trường, triển khai hợp tác với các địa phương và đối tác phù hợp phía Hoa Kỳ.

Phản hồi các đề xuất của Phó Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Kelly Coldiron, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định Thành phố hoan nghênh, ủng hộ các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ tham gia đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Thành phố, nhất là trong các lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của Thành phố như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, công nghệ sinh học, y tế thông minh.… Thành phố đang đẩy mạnh xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công khai, minh bạch, tạo điều kiện chính sách thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI nói chung, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia đóng góp vào sự phát triển của Thành phố và Việt Nam, cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.