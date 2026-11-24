Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. (Ảnh: CƯỜNG VŨ)

Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo việc di dời nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm, bởi khu vực xảy ra vụ nổ là khu tập thể cũ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 6 phút ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động các phương tiện, cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CƯỜNG VŨ)

Lực lượng thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 10 điều động 2 xe chữa cháy; khu vực 2 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy; khu vực 13 và khu vực 9, mỗi đơn vị điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ. Khu vực 11 điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chữa cháy.

Qua xác minh ban đầu, vụ nổ khiến nhiều người bị thương, trong đó có thông tin một số nạn nhân bị thương rất nặng.

Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã chủ động liên hệ Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội và các bệnh viện lân cận để phối hợp tiếp nhận, cấp cứu người bị nạn; đồng thời kết nối với Bộ Tư lệnh Thủ đô để huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tính đến 11 giờ ngày 24/11, vụ nổ tại nhà dân trên phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) sáng 24/11 đã khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương nặng.

Các bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động nhân lực khẩn cấp để cấp cứu, điều trị các nạn nhân.