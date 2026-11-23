Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào tín đồ Cao Đài. Nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 100 năm Khai đạo, ông chúc Hội Thánh và đồng bào theo đạo đón mừng sự kiện trọng đại trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng hoa chúc mừng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài

Ghi nhận những đóng góp của tổ chức tôn giáo và đồng bào tín đồ trong đời sống xã hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP mong muốn Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, gìn giữ bản sắc, những giá trị văn hóa, lịch sử và văn minh tôn giáo; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Đồng thời, Hội Thánh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận phát động; chung sức xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển, an bình, văn minh và hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP thăm, chúc mừng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài

Đạo Cao Đài, có tên gọi đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ, được khai sinh ngày 19-11-1926 tại Tây Ninh. Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, đạo Cao Đài đã góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, đề cao tinh thần đoàn kết, tập hợp chức sắc và tín đồ cùng đồng hành với dân tộc. Trong sinh hoạt tôn giáo hằng năm, hai ngày lễ lớn của đạo là Lễ Vía Đức Chí Tôn vào mùng 8 tháng Giêng và Hội yến Diêu Trì Cung vào rằm tháng 8 âm lịch, mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Riêng Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài được thành lập ngày 1-6 năm Bính Thân (1956), gắn với sự kiện khánh thành Trung Hưng Bửu Tòa tại Đà Nẵng – giáo sở Trung ương của Hội Thánh. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài tại miền Trung.

Công Hạnh