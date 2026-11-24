Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai làm việc với phường Đống Đa. Ảnh: Phạm Huy

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ Hà Nội và lãnh đạo phường Đống Đa.

Tại buổi làm việc với phường Đống Đa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát mất mát, thiệt hại mà người dân phải gánh chịu; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ phường cùng các lực lượng chức năng trong công tác cứu nạn, cứu hộ, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người tử vong hoặc bị thương.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra trong giai đoạn khắc phục hậu quả, đồng chí Bùi Huyền Mai đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Đống Đa chủ động rà soát, đánh giá tình hình và tập trung giải quyết từng nhiệm vụ cụ thể, giúp người dân yên tâm, vượt qua khó khăn.

Đối với công tác hỗ trợ nạn nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội ở mức cao nhất. Thành phố sẽ hỗ trợ chi phí mai táng và vận chuyển đối với các trường hợp tử vong. Đối với những người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện, địa phương cần bố trí lực lượng thường trực để nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ sở y tế, tập trung mọi nguồn lực, trang thiết bị và điều kiện chăm sóc tốt nhất, ưu tiên cứu chữa các nạn nhân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cùng đoàn công tác trao hỗ trợ tới người thân của nạn nhân. Ảnh: Phạm Huy

Đặc biệt, đối với các hộ dân sinh sống tại khu vực lân cận phải di dời để bảo đảm an toàn, đồng chí Bùi Huyền Mai yêu cầu phường khẩn trương rà soát, thống kê chính xác số nhân khẩu, bao gồm cả người có hộ khẩu thường trú, người không có hộ khẩu và các trường hợp tạm trú, tạm cư. Trên cơ sở đó, địa phương kịp thời báo cáo các sở, ngành chức năng, trước mắt là Sở Xây dựng, tham mưu thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ tạm cư phù hợp, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên nạn nhân. Ảnh: Phạm Huy

Ngay sau khi làm việc với phường Đống Đa, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cùng đoàn công tác đến thăm các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và gia đình nạn nhân tại khu vực tạm cư.

Thăm hỏi các nạn nhân và thân nhân, đồng chí Bùi Huyền Mai chia sẻ những mất mát, gửi lời động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng động viên những người bị thương đang điều trị, mong các nạn nhân yên tâm chữa trị, sớm hồi phục sức khỏe.

Theo thông tin từ UBND phường Đống Đa, khoảng 8h ngày 24-11, trên địa bàn phường xảy ra vụ nổ khí gas, không gây hỏa hoạn nhưng khiến hai nhà bị sập đổ. Phó Chủ tịch UBND phường Đống Đa Nguyễn Trọng Hải cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thành phố cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, xử lý hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Tính đến chiều 24-11, có 16 nạn nhân được đưa đến các bệnh viện cấp cứu, trong đó, 6 người tử vong ngay sau vụ việc; một trường hợp khác bị thương rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, tiên lượng nguy kịch. Ngay trong buổi trưa cùng ngày, phường đã thành lập các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong và bị thương.

Đối với các trường hợp tử vong, địa phương đang phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục, tổ chức hậu sự, phù hợp với nguyện vọng của thân nhân. Các tổ công tác của phường cũng được bố trí thường trực tại các bệnh viện để cập nhật tình hình sức khỏe nạn nhân, phối hợp với gia đình và hỗ trợ giải quyết các công việc phát sinh. Song song với công tác hỗ trợ nạn nhân, phường tập trung triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự và di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm theo chỉ đạo của thành phố.

Nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình, đoàn công tác đã trao tổng số tiền 745,8 triệu đồng cho những người bị thương và thân nhân các nạn nhân tử vong theo chính sách an sinh.