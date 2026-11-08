Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai: Văn hóa là sợi dây gắn kết cộng đồng dân cư

Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai về những nội dung trọng tâm của Ngày hội năm nay.

- Thưa đồng chí, Hà Nội sẽ triển khai những nội dung trọng tâm nào để gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam?

UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch liên tịch số 04 tổ chức Ngày hội năm 2026 với chủ đề “Phát huy sức mạnh nhân dân - Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại Hà Nội. Ảnh: PV

Hà Nội sẽ tập trung triển khai ba nội dung chính.

Trước hết, tổ chức Tuần lễ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 12-11 đến hết ngày 18-11-2026. Trong đó, các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dự kiến có khoảng 2.000-3.000 người tham gia, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện. Các cơ quan, đơn vị đồng thời tổ chức hoạt động hưởng ứng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế.

Thứ hai, tổ chức Ngày hội rộng khắp tại các khu dân cư từ ngày 1-11 đến hết ngày 18-11-2026. Chủ đề Ngày hội năm 2026 là “Phát huy sức mạnh nhân dân - Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”. Căn cứ đặc điểm địa bàn, các địa phương, cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn thông điệp, nội dung phù hợp, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tùy điều kiện, địa phương có thể lựa chọn tổ chức tại khu dân cư, liên khu dân cư hoặc cấp xã, phường, bảo đảm sự tham gia rộng rãi, thực chất của nhân dân. Thành phố cũng khuyến khích các cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức Ngày hội, gắn với xây dựng văn hóa công sở, văn hóa học đường và thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị.

Thứ ba, tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, hình thành chuỗi hoạt động “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” từ ngày 18-11 đến 24-11-2026 tại địa phương.

- Xin đồng chí cho biết, ở cấp xã, phường và khu dân cư, Ngày hội sẽ được tổ chức như thế nào để vừa tạo không khí vui tươi, đoàn kết, vừa phát huy bản sắc riêng của từng địa bàn?

Yêu cầu xuyên suốt đối với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam phải bảo đảm trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi, ý nghĩa; chú trọng phát huy vai trò chủ thể, tinh thần tự quản, sáng tạo của nhân dân trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại phường Phương Liệt. Ảnh: PV

Nội dung thực hiện phải sát nhu cầu của người dân, hình thức phù hợp với điều kiện và đặc điểm từng địa bàn. Dựa trên kế hoạch của thành phố, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường phối hợp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai.

Tại khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận chủ trì tổ chức; nếu tổ chức liên khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận nơi đăng cai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan. Cách làm cần linh hoạt, phát huy tinh thần tự quản và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất 1 hoạt động, sản phẩm, câu chuyện, không gian văn hóa hoặc mô hình tiêu biểu, mang đặc trưng địa phương để giới thiệu, quảng bá. Việc lựa chọn cần xuất phát từ những giá trị đang được cộng đồng gìn giữ, thực hành trong đời sống, bảo đảm gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của địa phương góp phần hình thành mối tương tác, trải nghiệm liên thế hệ. Thành phố khuyến khích lựa chọn các mô hình, sản phẩm phù hợp để tiếp tục duy trì, phát huy sau Ngày hội.

Địa bàn có làng nghề có thể giới thiệu sản phẩm, trình diễn nghề truyền thống, tổ chức giao lưu với nghệ nhân. Nơi có di tích, truyền thống cách mạng có thể kể chuyện lịch sử, giới thiệu di sản, kết nối các thế hệ. Các khu dân cư có thể tổ chức văn nghệ, dân vũ, thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP.

Đồng bào vùng dân tộc thiểu số tại xã Mỹ Đức hội tụ trong một chương trình của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Lê Dung

Cần khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, di tích, trường học và không gian công cộng; kết nối nghệ nhân, văn nghệ sĩ để hướng dẫn thực hành, truyền dạy di sản, nghề thủ công. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tiếp cận văn hóa, người trẻ hiểu hơn về truyền thống của quê hương.

“Bữa cơm đoàn kết” được tổ chức tùy điều kiện, trên tinh thần tự nguyện, tiết kiệm, đầm ấm, bảo đảm an toàn thực phẩm, không huy động đóng góp trái quy định. Giá trị của bữa cơm là sự gặp gỡ, sẻ chia, vun đắp tình làng nghĩa xóm.

Tất cả mọi hoạt động được tổ chức phải bảo đảm an toàn, giữ gìn bản sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Quan trọng hơn, Ngày hội phải thực sự thu hút người dân tham gia với tinh thần hào hứng, đồng thuận, để mỗi người cảm nhận rõ ý nghĩa và giá trị mà hoạt động mang lại cho cộng đồng. Có như vậy, Ngày hội mới thực sự lan tỏa và có sức sống bền vững.

- So với những năm trước, nội dung và phương thức tổ chức Ngày hội năm nay có những điểm mới nào, thưa đồng chí?

Điểm mới nổi bật của năm nay là gắn kết chặt chẽ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Văn hóa trở thành nội dung xuyên suốt, góp phần nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, phát huy sức sáng tạo và kết nối cộng đồng.

Sự đổi mới được thể hiện trong cả phần lễ, phần hội và các hoạt động trước, trong, sau Ngày hội. Phần lễ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, không quá 90 phút. Cùng với ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam, tuyên truyền giá trị, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, các địa phương đánh giá khái quát kết quả xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Trong đó, cần dành thời gian để nhân dân trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp, hiến kế xây dựng cộng đồng dân cư phát triển, vững mạnh. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được tiếp thu, giải trình.

Phần hội chú trọng các hoạt động trải nghiệm, thực hành, trao truyền giá trị văn hóa; phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín và sự kết nối giữa các thế hệ. Mỗi người dân có thể đóng góp bằng hiểu biết, kỹ năng, câu chuyện hoặc việc làm của mình, tạo nên nét riêng cho Ngày hội.

Một nội dung được quan tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ số. Các địa phương có thể xây dựng video ngắn, sử dụng mã QR giới thiệu truyền thống, mô hình, điển hình; khuyến khích người dân chia sẻ hình ảnh đẹp, khoảnh khắc đầm ấm của Ngày hội. Đồng thời, lồng ghép hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số, kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Các hoạt động văn hóa cũng được gắn với giới thiệu, ra mắt, nhân rộng mô hình tự quản, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, xây dựng khu dân cư không ma túy… Qua đó, tinh thần đoàn kết được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gắn với các vấn đề của đời sống.

Hoạt động văn hóa văn nghệ kết nối cộng đồng của người dân Thủ đô. Ảnh: Lê Dung

- Để các hoạt động của Ngày hội tạo chuyển biến lâu dài trong đời sống cộng đồng, Hà Nội đặt ra yêu cầu gì đối với các địa phương, thưa đồng chí?

Điều chúng tôi mong muốn là sau Ngày hội, sự gắn bó, tinh thần tự quản và trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được bồi đắp. Kết quả cần thể hiện ở những việc làm thiết thực và sự chuyển biến trong đời sống người dân.

Trước hết, các địa phương phải gắn hoạt động Ngày hội với chăm lo an sinh xã hội. Quan tâm thăm hỏi gia đình chính sách, người có công; hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; triển khai các công trình dân sinh, công trình cộng đồng. Mỗi hoạt động cần đúng nhu cầu, đúng đối tượng và phát huy sự chung tay của các nguồn lực xã hội.

Cùng với đó, duy trì các hoạt động tự quản, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng nếp sống văn minh. Những việc này cần trở thành nền nếp, có sự bàn bạc, thống nhất và tham gia thường xuyên của người dân.

Các mô hình, sản phẩm, không gian văn hóa giới thiệu phải được xem xét khả năng duy trì sau Ngày hội. Mô hình nào hiệu quả thì tiếp tục phát huy, nhân rộng phù hợp; nội dung nào chưa sát thực tế thì điều chỉnh. Tiêu chí quan trọng là lợi ích đối với cộng đồng và sự hưởng ứng của nhân dân.

Việc biểu dương, khen thưởng phải hướng tới những tập thể, gia đình, cá nhân thực sự tiêu biểu, có đóng góp thiết thực. Qua đó, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khuyến khích mỗi người làm thêm việc tốt, cùng giải quyết những vấn đề của khu dân cư.

MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục gần dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; phối hợp giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Sự đồng thuận được vun đắp từ việc người dân được tham gia, ý kiến được tôn trọng và quyền lợi chính đáng được quan tâm.

Khi văn hóa thấm vào cách ứng xử, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm trong đời sống hằng ngày, đoàn kết sẽ trở thành sức mạnh nội sinh bền vững. Đó là nền tảng để xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!