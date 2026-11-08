Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Ngọc Hà

Tới dự ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Hà và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai tham quan các gian hàng tại Ngày hội đại đoàn kết dân tộc phường Ngọc Hà. Ảnh: Duy Khánh

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày hội năm nay được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình.

Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 8 Phạm Thị Xuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Báo cáo tại ngày hội, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 8 Phạm Thị Xuyến cho biết, địa bàn hiện có 805 hộ gia đình với 2.010 nhân khẩu, Chi bộ có 124 đảng viên. Trong năm 2026, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự phối hợp của tổ dân phố và các đoàn thể, công tác vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận phát động đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, tổ dân phố đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 17 triệu đồng; hỗ trợ vốn cho 10 hộ với tổng trị giá 600 triệu đồng, giới thiệu việc làm cho 15 người. Tổ dân phố có 648 gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, trong đó 350 gia đình đạt danh hiệu 5 năm liên tục. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được quan tâm, với 1.250 lượt người tham gia khám sức khỏe định kỳ, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Đặc biệt, tổ dân phố đã kết nối nguồn lực chăm lo cho 16 hộ gia đình có hoàn cảnh cần được quan tâm, hỗ trợ.

Lãnh đại phường Ngọc Hà tặng hoa cho tổ dân phố số 8 chào mừng Ngày hội đạo đoàn kết dân tộc. Ảnh: Duy Khánh

Bên cạnh đó, trong năm, nhân dân tổ chức 12 lượt ra quân vệ sinh môi trường, trồng 400 cây xanh, ra mắt 2 tuyến đường hoa mới và duy trì hoạt động thu gom, xử lý chất thải hằng tuần.

Trên lĩnh vực an ninh trật tự, tổ dân phố tổ chức 3 buổi tuyên truyền, phối hợp xử lý 4 vụ việc, hòa giải thành 4 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng, duy trì 2 mô hình, tổ tự quản.

Các tiết mục nghệ thuật tại Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tổ dân phố số 8, phường Ngọc Hà. Ảnh: Duy Khánh

Cùng với đó, tổ dân phố đã vận động xã hội hóa trang bị tivi 100 inch, bộ âm thanh kỹ thuật số, 2 dàn máy tính và 1 máy in phục vụ công tác chung; huy động 35 triệu đồng triển khai mô hình “Gia đình số - Ngõ phố văn minh, an toàn - Xây dựng tổ dân phố số”. Những kết quả trên góp phần củng cố sự đồng thuận, gắn kết giữa các hộ dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng khu dân cư.

Năm 2027, Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 8 xác định chủ đề thi đua “Đoàn kết - Đồng thuận - Trách nhiệm - Sáng tạo; chung sức xây dựng Tổ dân phố số 8 văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn và hạnh phúc”.

Trong đó, chú trọng chăm lo các đối tượng yếu thế, giữ gìn nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và đẩy mạnh chuyển đổi số, phấn đấu 96% số hộ gia đình tiếp cận và sử dụng thành thạo nhóm chat iHanoi của tổ dân phố...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Duy Khánh

Tại ngày hội, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 8 Nguyễn Thừa Toàn khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, cụ thể hóa vào chương trình hành động của tổ dân phố trong thời gian tới, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để xây dựng phường Ngọc Hà nói chung và Tổ dân phố số 8 nói riêng ngày càng phát triển.