Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Thị Hà tiếp xúc cử tri 5 xã, phường khu vực Gia Bình

Tổ đại biểu số 9 HĐND thành phố gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Lưu Đình Thực, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Vũ Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Bình.

Các đại biểu Tổ 9 chủ trì buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND thành phố thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố và HĐND các xã, phường; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp trước; đồng thời khái quát tình hình kinh tế - xã hội của thành phố 10 tháng năm 2026.

Theo đó, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày (9 và 10/12), tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và đời sống Nhân dân.

Cử tri các địa phương bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian qua; đồng thời nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố.

Cử tri phường Gia Bình nêu ý kiến.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, cử tri đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và hoạt động quản lý tại cơ sở. Trong đó, cử tri xã Đông Cứu đề nghị thành phố quan tâm phát triển giáo dục đồng bộ về đội ngũ, cơ sở vật chất và cơ chế, chính sách.

Cụ thể, cần bổ sung giáo viên, nhân viên theo định mức, bảo đảm cơ cấu môn học; thay thế thiết bị xuống cấp, không còn phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo cử tri, yêu cầu nâng cao chất lượng, giao thêm nhiệm vụ cho nhà trường phải gắn với bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện. Cần giảm hồ sơ, báo cáo trùng lặp để giáo viên tập trung chuyên môn; xây dựng lộ trình đầu tư, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường giám sát kết quả thực hiện.

Đồng tình với chủ trương triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cử tri phường Gia Bình mong muốn quá trình thực hiện bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Cử tri phản ánh, các khu tái định cư đã qua nhiều mốc hẹn giao đất nhưng hạ tầng vẫn chưa đáp ứng điều kiện bàn giao; đề nghị đẩy nhanh tiến độ, sớm bố trí đất ở để các hộ phải di chuyển ổn định cuộc sống. Đối với đất nông nghiệp còn lại sau thu hồi nhỏ lẻ, khó canh tác, cần nghiên cứu phương án thu hồi hoặc có giải pháp phù hợp, tránh tình trạng người dân có đất nhưng không thể sản xuất hiệu quả.

Cử tri đề nghị gắn đào tạo nghề với giới thiệu việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người bị thu hồi đất, chú trọng lao động trung niên, lớn tuổi, chưa qua đào tạo; khôi phục hệ thống tiêu thoát nước bị ảnh hưởng bởi thi công dự án. Cùng với đó, cần quan tâm bảo tồn di tích, giá trị văn hóa truyền thống tại các khu dân cư phải di dời.

Đối với lĩnh vực y tế, cử tri kiến nghị sớm quy định phụ cấp chức vụ đối với trưởng, phó khoa, phòng thuộc trạm y tế cấp xã, tương xứng với trách nhiệm quản lý, khối lượng công việc trong mô hình mới, giúp cán bộ y tế yên tâm công tác…

Đồng chí Nguyễn Thị Hà phát biểu tại hội nghị tiếp xúc.

Thay mặt Tổ đại biểu số 9 HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Hà trân trọng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của cử tri. Đồng chí khẳng định, các kiến nghị được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, trung thực; nội dung thuộc thẩm quyền thành phố sẽ được báo cáo HĐND thành phố, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; vấn đề vượt thẩm quyền được kiến nghị tới Trung ương, các bộ, ngành.

Thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí nhấn mạnh, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu ngân sách vượt dự toán, giải ngân đầu tư công đạt kết quả cao; các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Những kết quả đó có sự đóng góp, đồng hành của cử tri và Nhân dân.

Đối với các kiến nghị về giáo dục, tổ đại biểu tiếp thu những vấn đề về biên chế, chế độ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau sắp xếp; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và định hướng phát triển giáo dục giai đoạn 2027 - 2031. Những khó khăn về tổ chức bộ máy, điều kiện hoạt động, phụ cấp tại trạm y tế cấp xã sẽ được tổng hợp, kiến nghị Bộ Y tế hướng dẫn, tháo gỡ.

Liên quan Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng chí ghi nhận kiến nghị về tiến độ hoàn trả các công trình hạ tầng; thành phố sẽ đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết. Các địa phương cần chủ động định hướng chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân bị thu hồi đất; phát huy thẩm quyền được phân cấp trong quản lý trật tự đô thị, yêu cầu nhà đầu tư khắc phục bụi bẩn, ô nhiễm trên các tuyến đường phục vụ thi công, bảo đảm sinh hoạt của Nhân dân.

Tổ đại biểu tiếp thu kiến nghị về phụ cấp cho các chức danh kiêm nhiệm ở cơ sở; bổ sung biển báo, đèn tín hiệu giao thông; tháo gỡ vướng mắc trong bầu trưởng thôn và bảo tồn di tích bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà cùng các đại biểu và cử tri tại hội nghị tiếp xúc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các xã, phường rà soát chỉ tiêu, tập trung hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2026; chủ động giải quyết dứt điểm công việc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Cùng với tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, cần siết chặt kỷ luật tài chính, đẩy nhanh giải ngân, xử lý dự án tồn đọng, tài sản công; thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.