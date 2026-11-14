Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Thị Hà dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Phật Tích

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị thành phố; lãnh đạo xã Phật Tích cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Trung cùng ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2026.

Thôn Trung hiện có 452 hộ gia đình với 1.563 nhân khẩu; đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào trồng trọt, kinh doanh dịch vụ, buôn bán vừa và nhỏ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động. Năm 2026, Chi bộ, Ban quản lý, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các chi hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Qua bình xét cuối năm, toàn thôn có 445/452 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 98,45%); thôn còn 3 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Việc hiếu, hỷ, mừng thọ được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm; trong năm tỷ lệ người qua đời thực hiện hỏa táng đạt 75%. Lễ hội truyền thống được tổ chức trang trọng, đúng quy ước, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sôi nổi với các câu lạc bộ Quan họ, bóng chuyền, cầu lông, dưỡng sinh, dân vũ duy trì tập luyện thường xuyên. Công tác khuyến học, khuyến tài được 7/7 dòng họ quan tâm xây dựng quỹ, kịp thời biểu dương, khen thưởng các học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Tinh thần tương thân tương ái, “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Ban quản lý thôn, các chi hội, đoàn thể và Nhân dân thôn Trung đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động. Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Mỗi khu dân cư cần tiếp tục vun đắp tình làng nghĩa xóm, xây dựng sự đồng thuận, tương trợ, gắn bó giữa các gia đình và thành viên trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cán bộ và Nhân dân thôn Trung.

Đồng chí thông tin nhanh tới bà con thôn Trung những kết quả nổi bật thành phố đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026. Khẳng định, để đạt được kết quả đó có sự đóng góp thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phật Tích, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ và Nhân dân thôn Trung.

Để tiếp tục xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, giàu đẹp, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Phật Tích, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và toàn thể Nhân dân thôn Trung tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hưởng ứng các hoạt động trong Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy lợi thế địa phương, khuyến khích người dân học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Cùng với đó, quan tâm gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo giáo dục, y tế, công tác đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể, phát huy vai trò gần dân, sát dân, lắng nghe và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Hà trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cán bộ và Nhân dân thôn Trung có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2025 - 2026; Ủy ban MTTQ thành phố, UBND xã Phật Tích khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Vận động Quỹ vì người nghèo thành phố tặng quà động viên các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thôn Trung; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Hương, thôn Nghĩa Chỉ, xã Phật Tích.