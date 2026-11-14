Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Giới Tế

Dự Ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Trần Văn Vững, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tiên Du; lãnh đạo phường Tiên Du cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Giới Tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà tặng hoa chúc mừng Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân tổ dân phố Giới Tế cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định vai trò, ý nghĩa của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua, biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng dân cư.

Tổ dân phố Giới Tế hiện có 1.180 hộ với 4.160 nhân khẩu. Thời gian qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và đạt được nhiều kết quả.

Kinh tế tiếp tục phát triển năng động, Nhân dân phát huy tốt nghề truyền thống trồng hoa, cây cảnh, hình thành nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Hiện tổ dân phố còn 11 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà và đồng chí Trần Văn Vững trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Các hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì nền nếp, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đạt nhiều kết quả với 95,76% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được triển khai thiết thực, kịp thời. Công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến, các tổ tự quản của các đoàn thể được duy trì hiệu quả, góp phần xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Ban quản lý Tổ dân phố, các chi hội, đoàn thể và Nhân dân tổ dân phố Giới Tế đạt được. Đồng chí khẳng định, những kết quả trên thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng dân cư; đồng thời đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển chung của phường Tiên Du và thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Trần Văn Vững trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Tiên Du cho Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Giới Tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Tiên Du, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và Nhân dân tổ dân phố Giới Tế tập trung củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, tích cực hưởng ứng các hoạt động trong Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương và từng gia đình.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trong Nhân dân; phát huy lợi thế nghề truyền thống trồng hoa, cây cảnh, khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Đồng thời, chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Quan tâm sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ môi trường, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục củng cố, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể ở khu dân cư; phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Mỗi cán bộ Mặt trận, đoàn thể cần gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị chính đáng đến cấp ủy, chính quyền; phát huy dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Giới Tế vinh dự được Chủ tịch UBND phường Tiên Du tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận năm 2026. Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo của địa phương.