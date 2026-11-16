Chủ tịch Ủy ban châu Âu xác nhận kế hoạch tham gia đàm phán về Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái này diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí về cơ chế đại diện chung của châu Âu trong các cuộc thảo luận liên quan.

Theo hãng thông tấn Nga, ngày 15/11, trên mạng xã hội X, bà von der Leyen cho biết đã trao đổi với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga. Bà nhấn mạnh: “Châu Âu sẽ tham gia chặt chẽ vào tiến trình này thông qua khuôn khổ E5+EU”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 13/11 nhất trí để các thể chế EU cùng 5 quốc gia châu Âu tham gia đại diện cho khu vực trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phái đoàn dự kiến gồm đại diện Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu và 5 quốc gia là Pháp, Đức, Italy, Ba Lan và Vương quốc Anh. Đây là những nước thuộc nhóm E5 trong khuôn khổ “Liên minh Tự nguyện” (Coalition of the Willing), tập hợp các nước đang nỗ lực cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng nhu cầu đàm phán với châu Âu chỉ phát sinh khi các cuộc thảo luận đề cập đến những phương thức bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine, cũng như việc xây dựng một hệ thống an ninh châu Âu trong tương lai.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định các nước EU dường như đã nhận ra “con tàu sắp rời bến” và đang tìm cách không bỏ lỡ cơ hội tham gia tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, ông cho rằng những tuyên bố của các nước này cho thấy họ chưa thực sự hiểu rõ vai trò có thể được giao.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi châu Âu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, cả trước và sau cuộc thương thảo ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) trong hai ngày 10-11/11.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/11, Ủy viên phụ trách Mở rộng của EU Marta Kos thông báo Ukraine và EU đã nhất trí về các bước nhằm đẩy nhanh những cải cách then chốt cần thiết cho tiến trình gia nhập khối. Hai bên đặt mục tiêu để Ukraine đáp ứng các tiêu chuẩn quan trọng về dân chủ và pháp quyền trong nửa đầu năm 2027.

Trước đó, ngày 9/11, Ủy viên phụ trách Kinh tế của EU Valdis Dombrovskis cho biết khối này có thể hỗ trợ bù đắp một phần khoản thâm hụt ngân sách dự kiến lên tới 70 tỷ euro của Ukraine trong năm 2027 thông qua khoản vay mới trị giá 45 tỷ euro. Khoản hỗ trợ này nằm ngoài cam kết cung cấp 45 tỷ euro khác cho Ukraine trong năm 2027, thuộc gói vay trị giá 90 tỷ euro được xây dựng từ tháng 4/2026.