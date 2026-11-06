Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia: Đổi mới truyền thông để pháp luật bảo vệ người tiêu dùng đi vào đời sống

Trong khuôn khổ Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, ngày 6/11/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và Tạp chí Công Thương (Bộ Công Thương) phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Phường Cầu Giấy, Hà Nội

Cụ thể hóa các chủ trương, định hướng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tình hình mới

Phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” diễn ra sáng 6/11/2026, ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, xác định là một nhiệm vụ quan trọng gắn với quá trình phát triển của kinh tế thị trường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bền vững.

Ông Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh, một thông điệp luôn được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia truyền tải là “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, cũng đã được khẳng định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Đặc biệt, gần đây, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 207-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, khẳng định yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong tình hình mới.

Triển khai Kết luận số 207-KL/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ-CP với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất và lâu dài trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phát biểu phát động Cuộc thi

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã từng bước cụ thể hóa bằng Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, đồng thời ban hành Chương trình Quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 và Chương trình hành động của Bộ để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Một trong những định hướng quan trọng là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; đa dạng hóa các hình thức tiếp cận để kiến thức và kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được lan tỏa sâu rộng hơn trong xã hội, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và các giao dịch trên không gian mạng ngày càng phát triển.

Theo đó, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ dừng ở hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, mà còn phải chú trọng nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng và phát huy vai trò chủ động của chính người tiêu dùng.

Phát huy vai trò của người trẻ trong đổi mới truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, để các quy định pháp luật thực sự đi vào đời sống, công tác tuyên truyền cũng cần được thể hiện bằng những hình thức gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận và phù hợp với từng nhóm công chúng.

"Một quy định pháp luật có thể rất khó, nhưng có thể trở nên dễ tiếp cận hơn khi được truyền tải qua những tình huống gần gũi. Một kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ dễ được ghi nhớ hơn khi được thể hiện bằng một video ngắn, một sản phẩm trực quan hay một câu chuyện thực tế. Một thông điệp đúng, nếu được truyền tải sáng tạo và phù hợp, có thể tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng", Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chia sẻ.

Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chủ trì, phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức cũng là một hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa những định hướng đó.

Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn các bạn trẻ không chỉ tìm hiểu, nắm vững các quy định của pháp luật mà còn chủ động suy nghĩ, sáng tạo cách thức truyền tải những kiến thức đó bằng ngôn ngữ và phương thức phù hợp với đời sống hiện đại. Qua đó, những kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được chuyển hóa thành những thông điệp, ý tưởng và sản phẩm truyền thông gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận và có khả năng lan tỏa.

Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn các bạn trẻ không chỉ tìm hiểu, nắm vững các quy định của pháp luật mà còn chủ động suy nghĩ, sáng tạo cách thức truyền tải những kiến thức đó bằng ngôn ngữ và phương thức phù hợp với đời sống hiện đại

Đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thanh niên, sinh viên trong việc lan tỏa kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ông Trịnh Anh Tuấn cho rằng, các bạn trẻ vừa là một bộ phận quan trọng của cộng đồng người tiêu dùng, vừa là lực lượng nhanh nhạy trong tiếp cận công nghệ, các nền tảng mới và những xu hướng truyền thông hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia mong muốn các bạn trẻ bắt đầu từ chính những vấn đề gặp phải trong đời sống tiêu dùng hằng ngày để phát triển những ý tưởng mới, đóng góp vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chia sẻ kiến thức, kỹ năng với cộng đồng. Quan trọng hơn, các bạn cần biến những điều mình hiểu thành những nội dung truyền thông gần gũi, để kiến thức pháp luật không chỉ dừng lại ở văn bản mà thực sự đi vào đời sống.

Để Cuộc thi đạt được mục tiêu đề ra, ông Trịnh Anh Tuấn cho biết, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tạp chí Công Thương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, bảo đảm Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, chú trọng chất lượng chuyên môn, tính chính xác pháp lý và khả năng ứng dụng thực tế của các sản phẩm dự thi.

Đồng thời, với vai trò là đơn vị chủ trì Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ được Bộ Công Thương giao trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng ngày càng an toàn, minh bạch và văn minh.

THÔNG TIN CUỘC THI Cuộc thi Sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” chính thức được phát động từ ngày 06/10/2026, gồm 3 Vòng chính: - Vòng Sơ khảo - “Hiểu đúng về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”: Được tổ chức trực tuyến trong 02 tuần nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ quan, đơn vị, tổ chức huy động sinh viên, học viên, cán bộ, người lao động và các cá nhân thuộc đơn vị tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến. Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức lựa chọn 03 thí sinh có kết quả cao nhất để trao giải thưởng cá nhân. Kết thúc 02 tuần thi, Ban Tổ chức căn cứ tổng điểm thi hợp lệ của các thí sinh thuộc từng đơn vị để xếp hạng, trao 01 giải thưởng tập thể cho đơn vị có kết quả cao nhất và lựa chọn từ 10 - 15 đơn vị dẫn đầu tham gia Vòng Tập huấn. - Vòng Tập huấn - “Thực chiến cùng chuyên gia - Lan tỏa quyền người tiêu dùng”: Các đơn vị được lựa chọn từ Vòng Sơ khảo thành lập 01 đội thi đại diện và đăng ký với Ban Tổ chức theo quy định. Vòng Tập huấn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự hướng dẫn và cố vấn của các chuyên gia pháp luật, truyền thông chính sách, báo chí và marketing. Kết thúc Vòng Tập huấn, các đội nộp hồ sơ, sản phẩm và báo cáo kết quả triển khai chiến dịch để Ban Tổ chức và các chuyên gia đánh giá, lựa chọn 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung kết. - Vòng Chung kết: Được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của 03 - 05 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ Vòng Tập huấn. Các đội tranh tài thông qua 03 phần thi: Tài năng, Kiến thức pháp luật và Trình bày, bảo vệ chiến dịch truyền thông. Các phần thi kết hợp đánh giá kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện và xử lý tình huống thực tiễn, năng lực sáng tạo, kỹ năng trình bày và bảo vệ kế hoạch truyền thông đã triển khai. Ban Giám khảo chấm điểm, xếp hạng và lựa chọn các đội đạt giải theo quy định của Cuộc thi. Tham gia Vòng Sơ khảo Cuộc thi tại https://baovenguoitieudung.tapchicongthuong.vn.