Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TƯ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội XVI

Báo Phụ nữ Việt Nam xin trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

- Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

- Kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội chủ tọa phiên họp,

- Kính thưa Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 44 báo cáo với 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước. Tiếp nhận 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số. Báo cáo đầy đủ đã được gửi tới các vị đại biểu Quốc hội (gồm 27 trang và bản tập hợp 150 trang). Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi trân trọng báo cáo Quốc hội một số nội dung chủ yếu sau:

I. Những vấn đề chủ yếu cử tri và Nhân dân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, đồng tình ủng hộ

1. Cử tri và Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành rất kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng Doanh nghiệp và Nhân dân, đất nước ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị, đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại đã nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện.

2. Cử tri, Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài phấn khởi, tin tưởng trước thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Nhân dân đánh giá cao việc Trung ương Đảng đã quyết liệt lãnh đạo triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược phát triển đất nước ngay sau thành công của Đại hội và kịp thời chỉ đạo quán triệt triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3, Trung ương 4 vừa qua. Đó chính là nền tảng chính trị để Đảng lãnh đạo đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Nhân dân mong muốn các chủ trương lớn, các Nghị quyết của Đảng sẽ được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong hệ thống chính trị và trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 44 báo cáo với 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước. Tiếp nhận 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số

3. Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội khóa XVI. Trong kỳ họp thứ nhất, ngoài việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước theo luật định, Quốc hội đã tập trung ngay vào nhiệm vụ lập pháp. Tại kỳ họp thứ nhất và kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã khẩn trương xem xét bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều đạo luật, nhiều nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, nhất là việc hoàn thiện tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân.

4. Cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư; triển khai thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm quốc gia; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhân dân đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Đảng, quyết liệt của Quốc hội, của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án tồn đọng, khơi thông, giải phóng nguồn lực, phục vụ cho phát triển đất nước; thúc đẩy mạnh mẽ chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị và mọi mặt của đời sống xã hội.

5. Cử tri và Nhân dân rất quan tâm, theo dõi và đánh giá rất cao các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thời gian qua. Hoạt động đối ngoại đã khẳng định mạnh mẽ uy tín, vị thế quốc tế, cũng như vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam trong việc tham gia giải quyết các vấn đề thách thức toàn cầu.

6. Cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sau hơn 1 năm vận hành, chính quyền địa phương 02 cấp cơ bản hoạt động hiệu quả; cấp xã, phường đã chủ động triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chăm lo kịp thời an sinh xã hội cho Nhân dân. Cử tri và Nhân dân rất phấn khởi khi Nhà nước quan tâm điều chỉnh, nâng mức phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã; qua đó tạo thêm động lực cho cán bộ cơ sở yên tâm công tác, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

7. Nhân dân vui mừng về sự chăm lo của Đảng, Nhà nước trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế. Cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao việc nâng mức trợ cấp và các chế độ ưu đãi dành cho người có công với cách mạng cùng nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" được tổ chức thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đặc biệt, "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" đã lan tỏa niềm xúc động, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp

Nhân dân vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đã tập trung cao vào mở rộng cơ hội học tập, tổ chức lại hệ thống trường học, tăng cường đầu tư cho vùng khó khăn. Đầu năm học mới 2026 – 2027 đã có 107 trường phổ thông nội trú liên cấp được hoàn thành và khai giảng là bước tiến rất quan trọng trong cải thiện điều kiện học tập của học sinh các xã biên giới. Nhân dân trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân, thực hiện chủ trương chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe cho nhân dân.

8. Cử tri và Nhân dân quan tâm, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhân dân tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm theo dõi và đồng tình với kết quả xử lý các vụ án lớn về kinh tế, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, về lừa đảo trực tuyến.

II. Một số vấn đề cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng

1. Cử tri và Nhân dân lo lắng trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hóa,… gây áp lực trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

2. Cử tri và Nhân dân vẫn không khỏi lo lắng trước tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản. Lo lắng về diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên; nguy cơ cháy, nổ; tai nạn giao thông, đuối nước.

3. Cử tri và Nhân dân băn khoăn, lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả; lo ngại trước các hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi; lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ngập úng ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

4. Cử tri và Nhân dân băn khoăn về tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm do chưa đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu chưa thực sự liên thông. Băn khoăn sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố đã làm gia tăng đáng kể khối lượng công việc, gây áp lực cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

5. Cử tri và Nhân dân còn băn khoăn về tiến độ thực hiện việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính còn chậm.

Các đại biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI

III. Kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng đề nghị:

1. Đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 02 cấp; đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ, tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu nhằm giảm áp lực cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đảm bảo chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thật sự gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

2. Đề nghị Chính phủ, các cơ quan chức năng, các địa phương có giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước và môi trường không khí, tình trạng ngập úng ở một số thành phố lớn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

3. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường hơn các biện pháp về phòng ngừa, cảnh báo, đấu tranh đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng; tăng cường các giải pháp chủ động phòng, chống cháy nổ, tai nạn giao thông, đuối nước.

4. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tái thiết cuộc sống mới cho người dân khi thực hiện thu hồi đất.

5. Đề nghị các cơ quan chức năng và các địa phương chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, chuyển đổi công năng, sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, tránh lãng phí.

6. Đề nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo các bộ, ban ngành địa phương, cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và Nhân dân, nhất là những kiến nghị đã được phản ánh nhiều lần. Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu về tiếp nhận, xử lý, giải quyết kiến nghị, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Trên đây là một số nội dung chủ yếu về ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ xem xét, giải quyết, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân cả nước.