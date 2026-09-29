Chủ tịch UBND xã Yên Bình làm việc với hai doanh nghiệp xi măng trên địa bàn

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND xã.

Tại các buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình đã thông tin khái quát kết quả sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng năm 2026, phương hướng hoạt động thời gian tới; đồng thời phản ánh một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo xã Yên Bình kiểm tra nơi xây dựng hệ thống nhiệt dư khí thải tại Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình.

Lãnh đạo xã Yên Bình thăm cơ sở sản xuất tại Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình.

Nội dung được đoàn công tác đặc biệt quan tâm là việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. Đại diện hai doanh nghiệp đã báo cáo về quy trình vận hành hệ thống lọc bụi tĩnh điện, xử lý khí thải, nước thải sản xuất, hệ thống tận dụng nhiệt dư khí thải cùng các giải pháp hạn chế tác động của hoạt động sản xuất đến khu vực dân cư.

Lãnh đạo xã Yên Bình kiểm tra việc xử lý môi trường tại khu sản xuất của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Yên Bình thăm cơ sở sản xuất tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Bùi Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Yên Bình cùng các thành viên đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra một số dây chuyền sản xuất và khu vực xử lý chất thải của hai nhà máy, qua đó nắm bắt thực tế việc vận hành các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Ngọc Hùng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của hai doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước, công tác an sinh xã hội và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo xã Yên Bình và Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo xã Yên Bình và Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Chủ tịch UBND xã Yên Bình đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức quản trị, duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động; đồng thời tích cực đồng hành cùng địa phương trong các chương trình an sinh xã hội.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, đồng chí yêu cầu hai công ty duy trì thường xuyên, liên tục việc vận hành các hệ thống xử lý khí thải, lọc bụi và các công trình bảo vệ môi trường theo quy định; tăng cường che chắn, tưới nước trong quá trình vận chuyển nguyên, vật liệu nhằm hạn chế phát tán bụi.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ tiếng ồn trong hoạt động sản xuất, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân khu vực lân cận; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động.

Buổi làm việc là dịp để chính quyền xã Yên Bình trực tiếp nắm bắt hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn, qua đó tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và hướng tới mục tiêu phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội.