Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung đối thoại với người dân về an sinh xã hội

Người dân xã Quế Sơn Trung nêu kiến nghị tại hội nghị đối thoại. Ảnh: DUY THÁI

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo xã Quế Sơn Trung lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cùng những khó khăn của người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Người dân kiến nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ vốn vay ưu đãi, vật tư, phương tiện sản xuất; hướng dẫn kỹ thuật theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Ông Ngô Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung cùng đại diện các ngành chức năng tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị; đồng thời khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nỗ lực hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Ngô Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung tiếp thu, giải đáp các kiến nghị của người dân. Ảnh: DUY THÁI

Theo lãnh đạo xã, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương vận động hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ 1.296 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và bị thiệt hại do thiên tai.

Bên cạnh đó, xã tổ chức thăm, tặng quà 59 đối tượng bảo trợ xã hội; trao 50 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhận đỡ đầu 46 học sinh mồ côi, khuyết tật, thuộc hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã cũng tổ chức 6 đợt xét duyệt cho 133 hồ sơ.

Dịp này, UBND xã Quế Sơn Trung phối hợp Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin và các chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn.