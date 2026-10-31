Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung đối thoại với người chấp hành xong án phạt tù

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung với người chấp hành xong án phạt tù. Ảnh: DUY THÁI

Tại buổi đối thoại, các ý kiến tập trung đề xuất chính quyền địa phương tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm nhằm phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Ông Ngô Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung mong muốn những người chấp hành xong án phạt tù tích cực học nghề, chủ động tìm kiếm việc làm, nỗ lực vươn lên và định hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình.

Ông Ngô Văn Nhanh, Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung trả lời kiến nghị và mong muốn người chấp hành xong án phạt tù nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: DUY THÁI

Lãnh đạo UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể và các thôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất giúp người từng chấp hành án phạt tù xóa bỏ mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng và xây dựng cuộc sống mới.

Được biết, xã Quế Sơn Trung hiện có 56 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Thời gian qua, nhiều cá nhân đã tích cực lao động sản xuất, cải thiện thu nhập và từng bước tái hòa nhập cộng đồng.

Dịp này, Công an xã Quế Sơn Trung đã phổ biến các quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng.