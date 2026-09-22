Chủ tịch UBND TPHCM: Phải biến những quyết sách thành công trình, dự án

Phát biểu tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM sáng 22/9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết kinh tế - xã hội thành phố trong 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà phục hồi, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng tốc 3 tháng cuối năm.

Theo ông Được, tăng trưởng kinh tế cải thiện qua từng quý, từ 8,03% năm 2025 lên 8,27% trong quý 1 và 8,55% trong 6 tháng đầu năm nay, mức cao nhất trong 10 năm qua.

Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 670.599 tỷ đồng, tương đương 83,5% dự toán HĐND TPHCM giao và 66,4% mục tiêu hơn 1 triệu tỷ đồng cả năm. Thành phố đã phân bổ 147.599 tỷ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng giao; dự kiến đến hết tháng 9 giải ngân khoảng 103.319 tỷ, đạt 70% kế hoạch.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM sáng 22/9. Ảnh: Nguyễn Huế

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, với chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 11,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 13,8%; doanh thu du lịch khoảng 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 76,25 tỷ USD, tăng 10,29%; nhập khẩu đạt khoảng 81,22 tỷ USD, tăng 11,27%. TPHCM thu hút khoảng 12,187 tỷ USD vốn FDI, đạt 110,7% kế hoạch năm.

Ông Được cũng cho biết TPHCM đứng thứ 205 trong 1.000 thành phố lớn nhất thế giới theo Global Cities Index 2026 của Oxford Economics, tăng 81 bậc so với năm 2025. Theo ông, kết quả này phản ánh những cải thiện về môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố sau một năm.

Áp lực lớn trong những tháng cuối năm

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý khoảng cách từ kết quả đạt được đến mục tiêu cuối năm vẫn còn lớn. Để cả năm tăng trưởng GRDP trên 10%, quý 3 phải đạt từ 11,07%, 9 tháng đạt từ 9,43% và quý 4 phải đạt từ 12,3%. Thành phố đồng thời phải thu ngân sách vượt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Ông Được yêu cầu cả hệ thống cần chuyển mạnh từ “có cơ chế” sang “có kết quả”, từ “có nghị quyết” sang “có công trình, dự án, nguồn lực được giải phóng và lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp”.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, các nghị quyết được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp lần này nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị, cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các nội dung tập trung vào quy hoạch, tổ chức không gian phát triển, hạ tầng, TOD, không gian ngầm, đất đai, tài sản công, môi trường, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục, an sinh xã hội và huy động nguồn lực đầu tư.

Thay mặt UBND TP, ông Nguyễn Văn Được cam kết 5 nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, ngay sau kỳ họp, UBND TPHCM sẽ khẩn trương cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết được thông qua; xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục rà soát, hoàn thiện và trình các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị tại kỳ họp tới.

Thứ hai, tập trung cao độ cho 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, gồm tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Huế

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm tham mưu, chậm tổ chức thực hiện.

Thứ tư, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, nhất là những dự án có khả năng giải ngân, tạo tăng trưởng và nguồn thu; không để nguồn lực xã hội tiếp tục đình trệ do những vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Thứ năm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND TPHCM trong quá trình thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm các cơ chế, chính sách được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

"Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải bắt tay ngay vào việc, không chờ đợi, không để nghị quyết nằm trên giấy, phải biến những quyết sách hôm nay thành công trình, dự án, nguồn lực, tăng trưởng và những giá trị cụ thể cho nhân dân" - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Phước Sáng