Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Sẽ nhanh chóng cụ thể hóa quy hoạch tầm nhìn 100 năm

Sáng 30-10, trong phiên thảo luận tại hội trường của kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều đại biểu tiếp tục có ý kiến về tờ trình thông qua Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Làm rõ quy hoạch TOD và quyền lợi người dân

Góp ý dự thảo quy hoạch, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn đề nghị thành phố rà soát, lấy ý kiến các địa phương thuộc 10 vùng động lực, làm rõ vai trò, lợi thế và khả năng đóng góp của từng khu vực vào phát triển chung.

Theo đại biểu, thành phố cần tổ chức làm việc với các nhóm địa phương thuộc 10 vùng động lực, thống nhất định hướng phát triển, xác định các dự án hạ tầng trọng điểm và chương trình ưu tiên. Đây cũng là cơ sở để địa phương chủ động cân đối nguồn lực, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn phân tích, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) sẽ tác động lớn đến khu dân cư và hoạt động kinh tế - xã hội. Việc trao đổi sớm với các địa phương sẽ giúp xác định những công trình, dự án ưu tiên, đồng thời tạo sự đồng thuận của người dân và nhà đầu tư.

Giải trình về phát triển đô thị theo mô hình TOD, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM Trương Trung Kiên cho biết, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết số 26 về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Trong quy hoạch tổng thể, thành phố sẽ xác định các tuyến metro và vị trí nhà ga để làm cơ sở xác định khu vực phát triển đô thị nén quanh nhà ga, tạo thuận lợi cho người dân sử dụng metro và đường sắt nhẹ. Bán kính khu vực TOD được xem xét khoảng 1.000m tính từ vị trí nhà ga.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM phát biểu tại kỳ họp, Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với nhà ở hiện hữu trong khu vực, việc giải tỏa hay giữ lại sẽ được xác định ở bước quy hoạch chi tiết, sau khi rà soát hiện trạng và đánh giá điều kiện phát triển. Những khu vực có thể chỉnh trang, đáp ứng yêu cầu TOD sẽ được xem xét giữ nguyên; khu vực cần phát triển mới sẽ được xác định để tập trung đầu tư dự án.

Quy hoạch phải thực sự trở thành không gian phát triển

Trao đổi tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin, Quy hoạch tổng thể TPHCM giai đoạn 2025-2050, tầm nhìn 100 năm xác định định hướng xây dựng thành phố theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực tăng trưởng, 5 hệ thống liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản lý phát triển, đồng thời bảo vệ hệ thống hạ tầng sinh thái và các không gian có giá trị lâu dài.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thông qua quy hoạch chỉ là bước đầu, quan trọng là tổ chức thực hiện hiệu quả. Ngay sau khi quy hoạch được thông qua, UBND thành phố sẽ nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và nguồn lực thực hiện, đồng bộ với kế hoạch đầu tư công, huy động nguồn lực tư nhân và các cơ chế hợp tác công - tư.

Thành phố sẽ ưu tiên những hạ tầng có khả năng tạo sức lan tỏa lớn như giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, TOD, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hạ tầng sinh thái; kết nối chặt chẽ các trung tâm phát triển với khu sản xuất, dịch vụ, cảng biển và các đầu mối logistics.

Chủ tịch UBND TPHCM trao đổi các ý kiến thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại kỳ họp, UBND TPHCM trình 17 nội dung, gồm 15 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và 2 nghị quyết cá biệt, chưa đạt yêu cầu kế hoạch là 31 dự thảo nghị quyết. Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, không để tình trạng chậm hồ sơ, chậm phối hợp, chậm xin ý kiến ảnh hưởng đến tiến độ phát triển chung của thành phố. Do đó, các cơ quan chủ trì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tiến độ hoàn thành và thời hạn cụ thể đối với các dự thảo nghị quyết còn chậm. Đối với các nghị quyết dự kiến trình trong tháng 12 và năm 2027, phải chủ động chuẩn bị ngay, không dồn công việc đến sát thời hạn.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cũng nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ngày 28-10 và khẳng định, yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng phải được chuyển ngay thành những công việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả rõ ràng.

“Phải chuyển từ tư duy “ban hành chính sách” sang “quản trị kết quả”; từ việc kiểm đếm bao nhiêu nghị quyết được thông qua sang đánh giá chính sách đó đã tháo gỡ được bao nhiêu điểm nghẽn, huy động thêm bao nhiêu nguồn lực, tạo thuận lợi như thế nào cho người dân và doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Văn Được nêu rõ.

Đối với đầu tư công, thành phố phải tập trung tháo gỡ bằng được các điểm nghẽn; dự án nào chậm phải xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm; dự án nào không có khả năng giải ngân phải kịp thời điều chuyển vốn. Đồng thời, chuẩn bị danh mục dự án năm 2027 theo hướng có đủ thủ tục, có mặt bằng, có năng lực thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng được giao vốn nhưng không có điều kiện giải ngân.

Đồng chí cũng cam kết, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và nguồn vốn; tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với tăng trưởng kinh tế, thành phố sẽ đặc biệt quan tâm đến chất lượng sống của người dân. “Tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có thêm việc làm, có nhà ở phù hợp, con em có trường học, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đi lại thuận lợi hơn, môi trường sống trong lành hơn và được thụ hưởng tốt hơn những thành quả phát triển”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo đồng chí, TPHCM đang đứng trước một giai đoạn phát triển với thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực quản trị và tổ chức thực hiện. Điều đó đòi hỏi phải cụ thể hóa, biến thể chế thành động lực, biến quy hoạch thành nguồn lực, biến chủ trương thành hành động và biến hành động thành những kết quả cụ thể mà người dân, doanh nghiệp có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng.

TPHCM dự kiến bổ sung 18.654 căn hộ tái định cư Liên quan đến nhà ở và tái định cư, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, Sở đang rà soát pháp lý và hiện trạng đầu tư các dự án nhà ở xã hội để tham mưu UBND TPHCM tháo gỡ vướng mắc. Sở đề xuất tạo quỹ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư cho người bị di dời trong bán kính 5-7km so với dự án và đáp ứng nhu cầu của các đối tượng được hưởng chính sách. Về kế hoạch di dời 41.540 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến triển khai 94 dự án, tổng mức đầu tư khoảng hơn 404.185 tỷ đồng. Thành phố cũng dự kiến triển khai 18 dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư, bổ sung 18.654 căn hộ tại 20 khu đất; 4 dự án sử dụng vốn đầu tư công, cần bổ sung khoảng 4.962 tỷ đồng, còn 14 dự án dự kiến huy động nguồn lực xã hội hóa.