Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Quý 4-2026 GRDP TPHCM phải tăng 13,23%

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 15-10, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dự hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng kinh tế TPHCM 9 tháng qua vẫn đạt đà tăng trưởng khá. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,06%, mức cao nhất trong hơn 10 năm qua, đóng góp khoảng 23,4% quy mô kinh tế cả nước. Thu ngân sách của thành phố chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách quốc gia. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 17,8 tỷ USD, chiếm 30% tổng vốn FDI cả nước. Đặc biệt, công tác giải ngân vốn đầu tư công lần đầu tiên đạt 75,5% kế hoạch.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dù vậy, tốc độ tăng trưởng 9 tháng chưa đạt kế hoạch đề ra là 9,43%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,02%, áp lực quý 4 rất lớn khi GRDP phải tăng 13,23% và giải ngân đầu tư công phải hoàn thành 100%.

Về thu ngân sách, thành phố phấn đấu đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026; sau 9 tháng đã đạt 80%, còn 20% phải tập trung thu trong quý 4. Ngoài ra, thành phố quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho 100% số dự án tồn đọng còn lại (chiếm khoảng 40% khối lượng), phấn đấu trên 50% dự án chính thức đi vào hoạt động thực chất, đưa quỹ đất vào thị trường.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung chính về thu ngân sách và khơi thông nguồn lực; giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư tư. Đồng thời thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án, phấn đấu từ nay đến cuối năm đạt 100%, trong đó trên 50% dự án đi vào hoạt động thực chất. Bên cạnh đó là phát huy nguồn lực từ các dự án lớn, với sự vào cuộc, tập trung nguồn lực của các tập đoàn, doanh nghiệp có dự án lớn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội TPHCM tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Việc vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng các cơ chế, thể chế mới đã tạo nền tảng quan trọng giúp kinh tế thành phố tăng tốc qua từng quý.

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế 9 tháng là sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 510.286 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bứt phá mạnh mẽ, đạt khoảng 17,8 tỷ USD, vượt 62,4% kế hoạch năm 2026 và tăng tới 323,1% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến rõ rệt, thành phố đã phân bổ 147.599 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch Thủ tướng giao) và giải ngân được 111.494 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 75,5% tính đến hết tháng 9. Bên cạnh đó, thành phố cũng quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho 252/921 dự án tồn đọng kéo dài.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh các kết quả đạt được, TPHCM cũng đang đối diện một số khó khăn, hạn chế. Áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm 2026 vẫn còn rất lớn khi khoảng cách với mục tiêu đề ra còn đáng kể. Chi phí sản xuất và sức mua chịu nhiều áp lực. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch và xác định giá đất tại một số dự án vẫn chưa đáp ứng tiến độ đề ra.