Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được làm việc tại bang Penang, Malaysia

Tại buổi làm việc, ông Saiful Rizal Ab Bakar, Trưởng Bộ phận Hỗ trợ sau đầu tư và Triển khai dự án của Invest Penang, cho biết Penang được ví như "Thung lũng Silicon" của phương Đông.

Với diện tích 1.059km2, Penang có tỷ lệ đô thị hóa cao thứ 2 Malaysia. Địa phương này có dân số 1,8 triệu người, hơn 350 công ty đa quốc gia, hơn 6.500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hơn 200 doanh nghiệp công nghệ số, được hỗ trợ với hệ sinh thái hạ tầng logistics hoạt động rất hiệu quả.

Ông Saiful Rizal Ab Bakar, Trưởng Bộ phận Hỗ trợ sau đầu tư và Triển khai dự án của Invest Penang, tại buổi làm việc. Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC

Theo ông Saiful Rizal Ab Bakar, một thế mạnh nữa của Penang là trung tâm sản xuất thiết bị y tế.

Ngoài ra, Penang đang triển khai nâng cấp sân bay với tổng mức đầu tư 1,5 tỷ ringgit (khoảng 367 triệu USD), dự kiến hoàn thành trong quý 2-2028. Khi hoàn thành, sân bay Penang sẽ trở thành sân bay lớn thứ 2 của Malaysia, với công suất thiết kế 12 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc. Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC

Đánh giá cao tiềm năng, năng lực kinh tế của bang Penang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của TPHCM đạt 8.900 USD/năm, dự kiến đạt 9.600 USD/năm vào năm 2026, phấn đấu đến năm 2030 đạt 15.000 USD/năm.

Thành phố dự kiến thu hút FDI năm nay đạt 18 tỷ USD, thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 40 tỷ USD. GRDP đóng góp 24% vào ngân sách quốc gia, thu ngân sách chiếm hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia.

Đồng chí Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM đại diện Đoàn đại biểu TPHCM tặng quà lưu niệm đến ông Saiful Rizal Ab Bakar. Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố đã tìm hiểu và tham khảo cách Invest Penang phối hợp các cơ quan của bang, doanh nghiệp và hệ thống đào tạo để phát triển các ngành điện - điện tử, bán dẫn và công nghệ cao. Đặc biệt là kinh nghiệm hỗ trợ sau đầu tư, phát triển nhà cung ứng địa phương, chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Đồng chí chúc quan hệ hợp tác giữa TPHCM và bang Penang nói riêng, Việt Nam - Malaysia nói chung ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.