Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khảo sát khu mới Lâm Cảng tại Thượng Hải, Trung Quốc

Đoàn đại biểu TPHCM nghe giới thiệu về khu mới Lâm Cảng, Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC

Nằm ở phía Đông Nam Thượng Hải, khu mới Lâm Cảng là phần mở rộng, thuộc Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải. Nơi đây có thế mạnh vượt trội về vị trí địa lý, gắn liền cảng quốc tế Dương Sơn ở phía Nam và sân bay Phố Đông ở phía Bắc, sở hữu cơ chế, chính sách đột phá về tự do hóa thương mại, đầu tư, tài chính và luân chuyển nhân tài.

Ông Chu Húc Minh, Bí thư Đảng ủy Tổng hợp kiêm Thanh tra cấp hai tại Ban Quản lý khu mới Lâm Cảng cho biết khu mới Lâm Cảng do Nhà nước đầu tư và quản lý. Vùng lõi rộng 431 km2. Toàn bộ nguồn thu nộp ngân sách trung ương sẽ được giữ lại để phát triển khu mới Lâm Cảng.

Khu mới Lâm Cảng được thành lập năm 2019. Khu vực này tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và hoạt động kinh doanh với thị trường nước ngoài, thúc đẩy tự do xuất nhập khẩu hàng hóa, lưu chuyển vốn thuận lợi hơn, vận tải thông thoáng, tự do hóa việc sử dụng lao động và tiếp cận thông tin thuận tiện.

Cảm ơn Ban Quản lý khu mới Lâm Cảng đã dành thời gian đón tiếp Đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết chuyến thăm lần này nhằm khảo sát thực tiễn mô hình khu thương mại tự do gắn với cảng biển của Thượng Hải. Kinh nghiệm của Thượng Hải, đặc biệt là khu mới Lâm Cảng, có giá trị tham khảo thiết thực đối với TPHCM trong quá trình phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng Cái Mép Hạ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quà cho Lãnh đạo Ban Quản lý khu mới Lâm Cảng. Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC

Lãnh đạo TPHCM đã giao các sở, ngành, đặc biệt là Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) làm đầu mối để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi hoàn thiện các nội dung về xây dựng Khu thương mại tự do tại TPHCM.