Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Chuyển các cam kết, sáng kiến tại AEF 2026 thành những dự án hợp tác cụ thể

Phát biểu kết luận Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá AEF 2026 đã hoàn thành các nội dung chính của chương trình và thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức và thúc đẩy đổi mới sáng tạo giữa TPHCM với các đối tác trong nước, quốc tế. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ; sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương; sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia cùng các lực lượng tham gia tổ chức diễn đàn.

AEF 2026 diễn ra thành công với hơn 300 lượt chia sẻ, phát biểu, tham luận; 22 phiên thảo luận chuyên đề, chuyên sâu, cấp cao

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành công của diễn đàn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm Thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp nhìn lại hành trình phát triển mà còn mở ra những định hướng chiến lược cho chặng đường nửa thế kỷ tiếp theo. TPHCM đang hướng đến mục tiêu trở thành siêu đô thị toàn cầu thông minh, bền vững, có khả năng kết nối các nguồn lực và tham gia ngày càng sâu rộng vào mạng lưới kinh tế quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố xác định không thể chỉ dựa vào những dự án đầu tư riêng lẻ mà cần xây dựng một hệ sinh thái phát triển đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa các trung tâm kinh tế quốc tế, các đô thị lớn và mạng lưới doanh nghiệp toàn cầu. Theo đó, TPHCM sẽ chú trọng chuyển từ những kết nối đơn lẻ sang hình thành các mạng lưới liên kết chiến lược; thúc đẩy chuyển hóa tri thức, công nghệ và các thành tựu đổi mới sáng tạo thành năng lực sản xuất thực tế, góp phần tối ưu hóa chuỗi giá trị và kiến tạo những cực tăng trưởng mới.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Thành phố trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có những chuyển dịch sâu sắc về công nghệ, dòng vốn đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc phát huy lợi thế về công nghiệp, tài chính, thương mại, cảng biển, logistics và công nghệ cao sẽ tạo điều kiện để TPHCM nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vai trò là trung tâm kết nối các nguồn lực phát triển của khu vực.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định quyết tâm của Thành phố trong việc tập trung triển khai ba trụ cột đột phá nhằm tạo chuyển biến thực chất cho quá trình phát triển. Trước hết, Thành phố sẽ đẩy mạnh đổi mới thể chế, tiên phong thí điểm các cơ chế, chính sách mang tính đột phá, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây được xác định là một trong những yếu tố quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo không gian phát triển mới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cam kết chuyển các sáng kiến tại AEF 2026 thành những dự án hợp tác cụ thể

Cùng với đó, TPHCM tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế hiện đại. Nguồn nhân lực được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng trong dài hạn.

Trụ cột thứ ba là đẩy mạnh hội nhập và hợp tác chiến lược, trong đó chú trọng tăng cường hợp tác công - tư, kết nối các nguồn lực quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực công nghệ cao và các ngành có tiềm năng tạo giá trị gia tăng lớn. Ba trụ cột này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau, hướng đến mục tiêu xây dựng nền tảng phát triển bền vững, nâng cao vị thế TPHCM trong mạng lưới các trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu chuyển những kết quả đạt được tại diễn đàn thành hành động cụ thể. Theo đó, Thành phố không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quan hệ đối tác, trao đổi kinh nghiệm hay kết nối đầu tư mà phải hướng đến những chương trình, dự án hợp tác có khả năng triển khai trong thực tiễn, tạo ra sản phẩm, giá trị và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

“Với tinh thần đồng hành và cùng phát triển với Việt Nam, khu vực và cộng đồng quốc tế, TPHCM cam kết hành động quyết liệt, hiệu quả hơn để chuyển hóa những sáng kiến, cơ hội và mạng lưới kết nối được hình thành tại diễn đàn thành những động lực tăng trưởng mới”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu (AEF 2026) tại TPHCM đã thành công tốt đẹp

Thông điệp này cũng thể hiện định hướng phát triển của TPHCM trong giai đoạn tới: lấy hiệu quả thực chất làm thước đo của hợp tác, lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, đồng thời phát huy vai trò kết nối các nguồn lực trong nước và quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TPHCM, với các phiên chính được tổ chức tại Thiskyhall Sala, phường An Khánh. Sự kiện thu hút hơn 1.800 đại biểu đăng ký tham dự, quy tụ 250 diễn giả đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhiều đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TPHCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp cùng các sở, ngành và đối tác tổ chức. Với hơn 300 lượt chia sẻ, phát biểu, tham luận; 22 phiên thảo luận chuyên đề, chuyên sâu, cấp cao và hơn 30 lượt trình diễn công nghệ, diễn đàn đã tạo không gian đối thoại và kết nối trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển siêu đô thị, công nghệ đột phá đến hợp tác chiến lược và vai trò của khu vực kinh tế tư nhân.

Từ những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp tục khẳng định quyết tâm của chính quyền Thành phố trong việc đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả điều hành, chủ động hội nhập và biến cơ hội hợp tác thành những kết quả cụ thể, góp phần đưa TPHCM phát triển mạnh mẽ, bền vững, từng bước khẳng định vị thế trong mạng lưới các cực tăng trưởng mới toàn cầu.