Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Biến quyết sách thành giá trị cụ thể nâng cao đời sống người dân

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 22-9, kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM khóa XI tiến hành phiên làm việc thứ 3, thảo luận tại hội trường.

Phát biểu tại phiên làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh, thành phố phải tập trung cao độ cho 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026. Cụ thể là tăng trưởng GRDP trên 10%; thu ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng; giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND TPHCM cam kết nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, tổ chức triển khai nhanh, hiệu quả các nghị quyết được HĐND TPHCM thông qua. Thành phố sẽ xác định rõ từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện, trình đầy đủ các nghị quyết triển khai Luật phát triển đô thị tại kỳ họp tới.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm tham mưu và chậm tổ chức thực hiện.

Thành phố tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, nhất là những dự án có khả năng giải ngân, thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn thu; không để nguồn lực tiếp tục bị ách tắc do những vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

UBND TPHCM tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố; kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm các cơ chế, chính sách được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra là trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố. Những kết quả cụ thể của năm 2026 phải tiếp tục tạo nền tảng cho phát triển trong những năm tới, gắn với mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố tiếp tục duy trì đà phát triển. Các động lực tăng trưởng được củng cố, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục cải thiện. Những kết quả đạt được thể hiện nỗ lực của thành phố trong bối cảnh vừa thực hiện các chủ trương sắp xếp, đổi mới tổ chức hoạt động, vừa phải đáp ứng yêu cầu phát triển. TPHCM xếp hạng 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới theo Global Cities Index 2026 của Oxford Economics, tăng 81 bậc so với năm 2025. Đây là những kết quả rất đáng ghi nhận.