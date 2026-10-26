Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra AEF 2026

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, báo cáo tiến độ chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại cuộc họp do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì ngày 26-10. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Tại cuộc họp, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR), báo cáo tiến độ chuẩn bị, chương trình hoạt động, công tác đón tiếp đại biểu và kết nối quốc tế trong khuôn khổ diễn đàn.

Theo báo cáo, AEF 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 29-10 tại TPHCM, với hơn 2.700 đại biểu từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự. Diễn đàn quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, tập trung thảo luận về động lực tăng trưởng mới, công nghệ đột phá và các mô hình hợp tác.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự kiến tham dự phiên toàn thể cấp cao. Bên cạnh các phiên thảo luận, ban tổ chức đã bố trí nhiều cuộc tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TPHCM với đại diện doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối nguồn lực phát triển.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại trụ sở UBND TPHCM ngày 26-10. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị tập trung cao nhất cho công tác tổ chức, bảo đảm diễn đàn diễn ra trang trọng, chuyên nghiệp, chu đáo và thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam. Từ nghi thức đón tiếp, không gian tổ chức đến các hoạt động giao lưu cần tạo ấn tượng về một Việt Nam thân thiện, hiếu khách và một TPHCM năng động, hội nhập.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh công tác bảo đảm an ninh, an toàn phải được ưu tiên cao nhất trong suốt thời gian diễn ra diễn đàn. Các lực lượng chức năng cần chủ động phối hợp, rà soát phương án bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ các địa điểm tổ chức, hoạt động di chuyển và đón tiếp đại biểu, không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến chương trình.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, ngày 26-10 tại trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu TPHCM thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, tạo sự yên tâm cho các nguyên thủ, lãnh đạo, chuyên gia, nhà đầu tư và quan khách quốc tế tham dự.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh, bảo đảm chương trình diễn ra đúng kế hoạch. Công tác tổ chức cần đáp ứng yêu cầu của một sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần khẳng định năng lực tổ chức, vị thế và hình ảnh TPHCM trong hội nhập quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 mang định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Thông qua đối thoại chính sách, kết nối doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, TPHCM hướng tới chuyển các cơ hội trao đổi tại diễn đàn thành chương trình hợp tác và dự án đầu tư cụ thể.