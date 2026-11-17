Sáng 17-11, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm GS-TS Nguyễn Tấn Phát, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026).

Đồng chí Lê Quốc Phong trao hoa, quà chúc mừng GS-TS Nguyễn Tấn Phát; đồng thời trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của GS-TS Nguyễn Tấn Phát đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước, cũng như quá trình xây dựng, phát triển TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Phong trò chuyện cùng GS-TS Nguyễn Tấn Phát và gia đình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong chúc GS-TS Nguyễn Tấn Phát cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Đồng chí mong muốn GS-TS Nguyễn Tấn Phát tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, đóng góp những ý kiến tâm huyết, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, giúp lãnh đạo thành phố có thêm những góc nhìn, kinh nghiệm thực tiễn để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định các định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Quốc Phong cùng đoàn thăm, chúc mừng GS-TS Nguyễn Tấn Phát và gia đình. Ảnh: VIỆT DŨNG

GS-TS Nguyễn Tấn Phát bày tỏ niềm vui, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố đã đến thăm hỏi, động viên nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

GS-TS Nguyễn Tấn Phát có nhiều năm công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước. Ông từng đảm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM. Với những đóng góp của mình, GS-TS Nguyễn Tấn Phát được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì...