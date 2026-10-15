Chủ tịch UBND TPHCM giao nhiệm vụ cụ thể, lấy kết quả làm thước đo trách nhiệm

Sáng 15-10, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn.

Đẩy nhanh đầu tư công, kích cầu tiêu dùng

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thảo luận giải pháp để TPHCM đạt tăng trưởng 2 con số, giải ngân 100% vốn đầu tư công và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.

Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng tham luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TPHCM, cho rằng cần xác định giải ngân đầu tư công là động lực then chốt, quyết tâm đạt 100% kế hoạch để tạo sức lan tỏa cho nền kinh tế. Trong dịch vụ, tiêu dùng, cần triển khai quyết liệt các chương trình kích cầu thương mại, lễ hội văn hóa, du lịch ngay từ tháng 11, thay vì tháng 12, để kịp ghi nhận vào doanh số.

Để hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực II Võ Minh Tuấn cho biết, trong quý 4, ngành ngân hàng sẽ đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, nâng hạn mức cho vay điện tử từ 100 triệu lên 400 triệu đồng cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Đồng thời, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm.

Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ thảo luận

Trong lĩnh vực tiêu dùng, Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết sẽ triển khai chương trình mua sắm xuân 2027, phấn đấu đưa bán lẻ quý 4 tăng 17%; phối hợp các địa phương mở không gian khuyến mại tại chỗ. Ngành công thương cũng đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, duy trì tăng trưởng xuất khẩu hai con số; đưa nhanh các quỹ đất công nghiệp mới vào khai thác, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết sẽ áp dụng cơ chế dự án cấp bách, triển khai đồng thời các thủ tục và điều phối nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là đá, cát. Đến cuối năm 2026, sở sẽ hoàn tất, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý dự án dùng chung (Dashboard), kết nối tới 168 xã, phường, đặc khu, tích hợp cảnh báo tiến độ.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng tập trung triển khai dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 37ha. Trong tháng 12-2026, sở trình ban hành quy trình thủ tục rút gọn, cơ chế ưu đãi cho thuê và chỉ định nhà đầu tư nhà ở xã hội để áp dụng từ năm 2027. Cùng với đó, trình Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy định cấp phép mới trong năm 2026, phân cấp triệt để thẩm quyền cấp phép cho địa phương.

Để tăng nguồn cung vật liệu xây dựng, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đề xuất tăng độ sâu khai thác mỏ đá thêm 50-100m; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục cấp phép, gia hạn, nâng công suất mỏ từ 67 ngày xuống còn 20 ngày.

Về nguồn thu từ đất, theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Sở NN-MT đã hoàn thành duyệt giá đất cụ thể cho 214 dự án, tương đương khoảng 100.000 tỷ đồng, và tập trung đôn đốc thu từ nay đến cuối năm. Sở cũng duyệt giá đất cho 34 khu đất thuộc các dự án BT, khoảng 5.000 tỷ đồng; tập trung phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá 52 khu đất trong những tháng cuối năm.

Trong khi đó, Thuế TPHCM cam kết tăng cường quản lý dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử và thương mại điện tử; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, không gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Ngành hải quan triển khai chiến dịch 100 ngày cao điểm tăng thu ngân sách, đẩy mạnh tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thông quan hàng hóa nhanh nhất.

Mỗi tuần phải gỡ thêm một điểm nghẽn

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tổng thể TPHCM, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10-2026; khẩn trương hoàn thiện 124 văn bản quy phạm pháp luật còn lại để triển khai Luật Phát triển đô thị.

Thành phố phấn đấu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng; giải ngân vốn FDI đạt 40%, vốn đầu tư tư nhân trong nước đạt 30% và vốn đầu tư công đạt 100%. Đồng thời, hoàn thành tháo gỡ khó khăn cho các dự án theo kế hoạch, trong đó 50% số dự án sau khi được tháo gỡ phải thực sự đi vào hoạt động, đóng góp cho tăng trưởng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Phó Chủ tịch UBND TPHCM về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và thúc đẩy tăng trưởng từng lĩnh vực. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại và đánh giá KPI cuối năm của lãnh đạo, người đứng đầu.

“Thành phố xác định tinh thần chung là: mỗi ngày phải tạo thêm khối lượng, mỗi tuần phải gỡ thêm một điểm nghẽn, mỗi tháng phải tạo thêm kết quả tăng trưởng; thực hiện phương châm “nói là làm”, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm cho có kết quả”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương biến quyết tâm thành hành động, kế hoạch thành kết quả, cùng thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM tặng bằng khen cho 32 tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trao thưởng đến các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài bằng khen, phường An Lạc được thưởng công trình trị giá 200 tỷ đồng; các phường Đông Hòa, Bình Đông, Dĩ An được thưởng công trình trị giá 100 tỷ đồng mỗi địa phương. Công an TPHCM được thưởng 200 triệu đồng; các tập thể còn lại được thưởng 50 triệu đồng mỗi tập thể.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ trao khen thưởng đến các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG