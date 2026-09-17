Chủ tịch UBND TP quyết định thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp

Điểm đột phá của quy định mới này là sự phân định rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ công.

Theo nghị quyết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các ĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý của Thành phố, bao gồm: Đơn vị thuộc UBND Thành phố; thuộc sở, ban, ngành; thuộc chi cục và tương đương thuộc sở; cũng như đơn vị thuộc các ĐVSNCL thuộc UBND Thành phố.

TP Hà Nội vừa sắp xếp, tổ chức lại các trường học trên địa bàn.

Quy trình, thủ tục được quy định chặt chẽ, công khai và tinh gọn. Cụ thể, sau khi cơ quan chuyên môn hoàn thiện đề án và lấy ý kiến các đơn vị liên quan (thời hạn tham gia ý kiến là 7 ngày làm việc), Sở Nội vụ sẽ thẩm định hồ sơ trong vòng 7 ngày làm việc. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch UBND Thành phố sẽ xem xét, ban hành quyết định.

Nghị quyết khẳng định rõ nguyên tắc: ĐVSNCL chỉ được thành lập mới khi thực sự cần thiết, bảo đảm điều kiện vận hành ổn định, bền vững và ưu tiên cơ chế tự chủ. Việc tổ chức lại phải nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ đúng quy định về số lượng cấp phó, không làm gia tăng số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đáp ứng yêu cầu tinh giản biên chế. Thành phố khuyến khích tổ chức lại các đơn vị theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực nhằm tối ưu hóa nguồn lực.

Đối với các đơn vị hoạt động kém hiệu quả, trùng lặp chức năng hoặc không còn phù hợp với nhu cầu thực tiễn, việc giải thể hoặc tổ chức lại sẽ được tiến hành khẩn trương, bảo đảm giải quyết đầy đủ quyền lợi, chính sách cho viên chức, người lao động và không làm gián đoạn việc cung ứng dịch vụ công.

Cùng với việc phân cấp thẩm quyền thành lập, nghị quyết giao quyền tự chủ rộng rãi về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và nhiệm vụ cho các ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1), tự bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 2) và tự bảo đảm từ 70% chi thường xuyên trở lên (nhóm 3). Các đơn vị được chủ động xây dựng bộ máy, tuyển dụng, ký hợp đồng lao động và áp dụng chính sách thu hút nhân tài.

Đi kèm với quyền tự chủ là trách nhiệm cá nhân khắt khe. Người đứng đầu ĐVSNCL phải chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan cấp trên và pháp luật về kết quả hoạt động, chất lượng dịch vụ và quản lý tài sản công. Sự minh bạch, công khai cùng cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ sẽ bảo đảm các ĐVSNCL vận hành đúng hướng, hiệu quả và bền vững.