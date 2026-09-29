Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh: Thước đo cao nhất là chất lượng cuộc sống của Nhân dân

Quảng Ninh

Ngày 29/9, tại phường Hạ Long, UBND TP Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai đề án thành lập thành phố mới. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của địa phương khi hoàn thành sớm mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ 2025 - 2030 so với dự kiến.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác triển khai thành lập TP Quảng Ninh.

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác thành lập TP Quảng Ninh diễn ra ngày 29/9.

Nhìn lại chặng đường 7 tháng qua, công tác xây dựng đề án, hoàn thiện các tiêu chuẩn và thực hiện quy trình thủ tục được triển khai với tốc độ khẩn trương nhưng vô cùng bài bản, khoa học và chặt chẽ. Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đã đưa Quảng Ninh bước sang một kỷ nguyên phát triển mới với tầm vóc và không gian rộng mở hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng khẳng định giá trị cốt lõi của việc thành lập thành phố không chỉ nằm ở Nghị quyết hay sự thay đổi về địa vị hành chính, mà thước đo cao nhất là chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành phải nhanh chóng đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển; tập trung tổ chức lại không gian kinh tế gắn với thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao và bảo vệ môi trường. Mọi thành quả mới phải được chuyển hóa thành những lợi ích thiết thực để người dân được thụ hưởng đầy đủ từ hạ tầng, dịch vụ công cho đến an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thành lập thành phố Quảng Ninh.

Làm rõ thêm nền tảng cho bước nhảy vọt này, tham luận của Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác quy hoạch đi trước một bước. Việc hoàn thành Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cùng với việc được công nhận đô thị loại I trên toàn bộ địa giới hành chính không chỉ là điều kiện kiên quyết để thành lập thành phố, mà còn là khung pháp lý vững chắc để quản lý không gian đô thị thông minh, xanh, bền vững.

Hội nghị cũng dành thời gian vinh danh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Theo Quyết định số 3232/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, có 63 tập thể và 73 cá nhân tiêu biểu thuộc các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của thành phố cùng lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp được trao tặng Bằng khen vì những đóng góp bền bỉ, hiệu quả trong suốt quá trình xây dựng hồ sơ và tổ chức các hoạt động chào mừng.