Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, hiện thực hoá khát vọng phát triển

Trong thư chúc mừng nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Bùi Văn Khắng gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân lời tri ân sâu sắc cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Báo Công lý trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Bùi Văn Khắng gửi thư chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân

THƯ CHÚC MỪNG

Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Kính gửi: Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi thân ái gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân lời tri ân sâu sắc cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Cách đây 81 năm, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới Công Thương, khẳng định vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp kiến thiết đất nước và tinh thần đồng hành của Chính phủ. Bức thư là nguồn cảm hứng để các thế hệ doanh nhân phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đóng góp vào sự phát triển đất nước. Ngày 13/10 hằng năm được chọn là Ngày Doanh nhân Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với đội ngũ doanh nhân.

Với khát vọng vươn lên và sự chung sức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Ninh đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng của miền Bắc và cả nước. Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi thành phố Quảng Ninh chính thức được thành lập từ ngày 01/9/2026. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, 9 tháng năm 2026, GRDP của Thành phố tăng 12,54%, đứng đầu cả nước; có thêm 2.735 doanh nghiệp thành lập mới; tạo thêm 23.650 việc làm; thu hút hơn 1,314 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 225.572 tỷ đồng. Những kết quả đó có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố trân trọng, ghi nhận.

Vị thế mới mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra những yêu cầu, thách thức lớn. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh, góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mời, Đảng bộ, chính quyền Thành phố đặt niềm tin, kỳ vọng lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân – những “chiến sĩ thời bình” tiên phong biến tiềm năng, thế mạnh thành giá trị thiết thực. Thành phố cam kết hành động quyết liệt, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cùng hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Nhân dịp Tết doanh nhân, thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi kính chúc cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Thành phố dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công; tiếp tục phát huy bản lĩnh, ý chí, tinh thần năng động, sáng tạo và truyền thống đất mỏ anh hùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Thân ái!

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Khắng