Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu chủ hồ chủ động điều tiết, cắt giảm lũ cho hạ du

Ngày 16-9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh kiểm tra thực địa và làm việc với các chủ hồ thủy lợi, thủy điện về công tác quản lý, vận hành, điều tiết nước và bảo đảm an toàn hồ chứa trên địa bàn.

Cùng đi có lãnh đạo các sở Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương; các địa phương, đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa và các đơn vị liên quan.

Đoàn kiểm tra thực tế tại hồ thủy điện Hương Điền, hồ thủy điện Bình Điền và hồ Tả Trạch; nghe các đơn vị báo cáo tình hình nguồn nước, công tác quản lý, vận hành, điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra tại hồ thủy điện Hương Điền.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, TP Huế hiện có 56 hồ chứa thủy lợi và 13 hồ chứa thủy điện. Các công trình được quản lý, vận hành đa chức năng, vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước, vừa tham gia điều tiết nguồn nước, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, Tả Trạch, Bình Điền và Hương Điền là 3 hồ chứa lớn, có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước trên lưu vực sông Hương. Tổng dung tích của 3 hồ khoảng 1,8 tỷ m³, trong đó khoảng 1,2 tỷ m³ tham gia vận hành điều tiết lũ.

Trong đợt mưa lớn từ ngày 10 đến 13-9, tổng lượng nước về 3 hồ khoảng 433,3 triệu m³. Các hồ đã giữ lại khoảng 380,3 triệu m³, tương đương 87,8%, qua đó góp phần cắt, giảm lũ cho vùng hạ du sông Hương - sông Bồ.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các chủ hồ thực hiện nghiêm quy trình vận hành, thường xuyên theo dõi sát diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước và tình hình dòng chảy; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để có phương án điều tiết phù hợp trong từng tình huống.

Đặc biệt trong mùa mưa lũ, việc vận hành phải tuân thủ các quy định và chỉ đạo của cơ quan phòng, chống thiên tai thành phố. Đối với những tình huống thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường, các đơn vị cần chủ động nghiên cứu phương án vận hành linh hoạt, tạo dung tích đón lũ phù hợp trên cơ sở tính toán chặt chẽ, vừa nâng cao khả năng cắt giảm lũ cho hạ du, vừa bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

“An toàn công trình, an toàn vùng hạ du và tính mạng của người dân phải đặt lên trên hết”, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Huế yêu cầu tuyệt đối không chủ quan đối với các hồ chứa lớn, kể cả những công trình đã được đầu tư tương đối đồng bộ, kiên cố. Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra công trình, thiết bị, hệ thống cảnh báo; chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó, vật tư, phương tiện và lực lượng để xử lý kịp thời khi xảy ra tình huống bất thường.

Bên cạnh hệ thống đo mưa hiện có, ông Lê Trí Thanh đề nghị rà soát, nghiên cứu bổ sung hệ thống quan trắc tại những khu vực cần thiết nhằm nâng cao khả năng xác định lưu lượng lũ về hồ. Dữ liệu quan trắc cần được cập nhật, truyền kịp thời về cơ quan chuyên môn để phục vụ công tác dự báo, tham mưu và đưa ra quyết định vận hành trong các tình huống mưa lũ phức tạp.

Cùng với yêu cầu bảo đảm an toàn công trình, Chủ tịch UBND TP Huế lưu ý các chủ hồ và đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm đến đời sống, sinh kế của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng trong quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện.

Các đơn vị cần phối hợp với chính quyền địa phương rà soát đời sống, việc làm, điều kiện sản xuất của người dân để có giải pháp phù hợp, góp phần ổn định sinh kế và nâng cao thu nhập. Đối với những hoạt động phù hợp tại khu vực hồ chứa, cần nghiên cứu theo hướng có tổ chức, có kiểm soát, tạo điều kiện để người dân địa phương tham gia và hưởng lợi.

Liên quan khai thác tài nguyên lòng hồ, Chủ tịch UBND TP Huế giao các sở, ngành, địa phương và đơn vị quản lý hồ rà soát, nghiên cứu các phương án phù hợp, trong đó có nạo vét, phát triển du lịch, năng lượng và nuôi trồng thủy sản.

Việc nghiên cứu khai thác phải bảo đảm đúng quy hoạch, an toàn hồ đập, bảo vệ môi trường và không ảnh hưởng đến chức năng chính của hồ chứa.

Đối với tình trạng bồi lắng lòng hồ, các đơn vị cần khảo sát, đánh giá kỹ những khu vực cần nạo vét nhằm bảo đảm dòng chảy, duy trì dung tích hồ theo thiết kế, tăng khả năng trữ nước và hỗ trợ công tác phòng, chống thiên tai.

Về phát triển du lịch, Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị khảo sát, đánh giá tiềm năng cảnh quan, mặt nước, các đảo và khu vực ven hồ để nghiên cứu quy hoạch, xây dựng các sản phẩm phù hợp. Định hướng phát triển cần ưu tiên các loại hình du lịch sinh thái có chất lượng, giá trị cao, kiểm soát số lượng khách phù hợp với sức chịu tải của môi trường và tạo điều kiện để người dân địa phương tham gia, hưởng lợi.

Đối với nuôi trồng, khai thác thủy sản, cần xác định rõ các khu vực phù hợp, tổ chức theo quy hoạch, có quản lý và kiểm soát, vừa tạo điều kiện cho người dân cải thiện sinh kế, vừa hạn chế phát triển tự phát, gây ô nhiễm môi trường hoặc ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa.

Đối với đề xuất phát triển điện mặt trời trên mặt hồ, Chủ tịch UBND TP Huế thống nhất về mặt định hướng nghiên cứu, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đánh giá kỹ về công nghệ, an toàn, môi trường và vị trí lắp đặt, bảo đảm không ảnh hưởng đến dòng chảy, công trình hồ đập và quá trình vận hành hồ, nhất là trong mùa mưa lũ.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc nghiên cứu khai thác các nguồn lực từ lòng hồ phải bảo đảm nguyên tắc “không làm ảnh hưởng đến chức năng chính của hồ chứa”, nhất là nhiệm vụ điều tiết nguồn nước, phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.