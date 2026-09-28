Chủ tịch UBND TP.Huế thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Ban Trị sự GHPGVN thành phố

Tháp tùng phái đoàn có bà Nguyễn Thị Ái, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.Huế và các các ban ngành của thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh cùng phái đoàn đã đến chùa Bảo Lâm, vấn an sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang và chia sẻ một số thành tựu của thành phố cũng như định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Đáp từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang có lời chúc mừng đến ông Lê Trí Thanh được bầu Chủ tịch UBND thành phố và bày tỏ niềm hoan hỷ trước những thành tựu trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, xã hội… Nhân đây, Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ chia sẻ về nét đặc thù của Phật giáo cố đô trong sự phát triển của văn hóa Huế.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế, đón tiếp phái đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; chư Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự.

Thay mặt lãnh đạo, ông Lê Trí Thanh chúc mừng sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX và chư vị được suy cử trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Chủ tịch UBND TP.Huế kỳ vọng, với đội ngũ lãnh đạo mới sẽ tiếp nối truyền thống và phát huy các giá trị bản sắc của Phật giáo cố đô, đồng hành cùng chính quyền để góp phần xây dựng Huế ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.

Bà Nguyễn Thị Ái, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Huế đánh giá cao công tác an sinh xã hội của Phật giáo cố đô

Thay mặt Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Phước tri ân ông Chủ tịch UBND TP.Huế cùng phái đoàn đến thăm, chúc mừng Phật giáo cố đô sau sự thành công của Đại hội lần thứ IX. Hòa thượng cũng chia sẻ một số thành tựu Phật sự trong nhiệm kỳ qua; trình bày về các công tác Phật sự trong thời gian sắp tới, trong đó vấn đề cơ cấu nhân sự các ban ngành để kiện toàn Ban Trị sự. Hòa thượng khẳng định Tăng Ni, Phật tử tại cố đô sẽ luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo đúng phương châm "Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc".

Hòa thượng Thích Huệ Phước đáp từ

Cùng ngày, đoàn cũng đã thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học TP.Huế và Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế tại chùa Thiên Minh.

Vấn an Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học TP.Huế

Thăm Hòa thượng Thích Khế Chơn tại chùa Thiên Minh

Lưu niệm cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế