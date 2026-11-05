Chủ tịch UBND TP. Huế: Không lấy lý do thời tiết để chậm tiến độ thi công đường Tố Hữu

Công trình đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài có mức đầu tư 1.143 tỉ đồng đang chậm tiến độ. Ảnh: N.Hiếu

Ngày 5.11, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND TP. Huế đã kiểm tra các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn, trong đó có đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài.

Dự án này có tổng mức đầu tư 1.143 tỉ đồng, được khởi công từ đầu năm 2025, gồm 2 gói thầu xây lắp chính trên tuyến đường này dài gần 9,6km.

Công trình được xác định là tuyến giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối khu vực đô thị ở trung tâm thành phố với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Theo báo cáo của chủ đầu tư dự án, hiện công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 98,5%; tuy nhiên tiến độ thi công còn chậm so với kế hoạch khoảng 7 tháng.

Nguyên nhân chậm tiến độ là do một số đoạn tuyến đi qua vùng thấp trũng, thường xuyên bị ngập nước, chưa thể triển khai bóc lớp đất phong hóa và đắp nền đường; khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng…

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường thi công công trình. Ảnh: N.Hiếu

Kiểm tra tại hiện trường dự án, ông Lê Trí Thanh cho rằng việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị của các nhà thầu còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức thi công và khối lượng công việc cần triển khai.

Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu nghiêm túc rà soát, đánh giá lại phương án tổ chức thi công, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung nguồn lực để bù tiến độ đã chậm.

Lãnh đạo UBND TP. Huế cũng cho rằng, hiện thành phố đã có các nguồn vật liệu phục vụ những dự án trọng điểm. Ngoài ra, dù mùa mưa nhưng thực tế vẫn có những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công.

Ông Lê Trí Thanh đề nghị các đơn vị không thể lấy lý do thời tiết để giải thích cho việc chậm tiến độ mà phải chủ động xây dựng phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, yêu cầu áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp, không để xảy ra tình trạng mưa là đồng loạt dừng thi công trên toàn tuyến.

Một đoạn thuộc dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài. Ảnh: TL

Đối với những vị trí bị ngập nước, các đơn vị cần nghiên cứu phương án bơm hút nước, xử lý mặt bằng, bóc lớp đất phong hóa để triển khai thi công nền đường khi bảo đảm điều kiện kỹ thuật.

Chủ tịch UBND TP. Huế giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm nguồn cung vật liệu đất, đá phục vụ công trình. Chủ đầu tư và nhà thầu phải tăng cường huy động nhân lực, phương tiện tổ chức thêm các mũi thi công tại những vị trí đủ điều kiện; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Liên quan đến dự án này, trước đó chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế (nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương) đã có quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm trong liên danh gói thầu 21.

Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm chậm tiến độ kéo dài, không tổ chức thi công theo kế hoạch đã được ký kết, từng bị xử phạt số tiền 411 triệu đồng trước khi chấm dứt hợp đồng.