Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh tại buổi đối thoại với thanh niên. Ảnh: N.Hiếu

Ngày 18.11, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP. Huế chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên trên địa bàn với chủ đề “Tuổi trẻ Huế tiên phong phát triển kinh tế xanh, xây dựng xã hội số”.

Theo ông Lê Trí Thanh, di sản Cố đô, cảnh quan thiên nhiên, bề dày lịch sử, văn hóa và nét riêng của con người Huế là những nguồn lực để thanh niên phát huy năng lực sáng tạo, tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Với vai trò tiên phong của tuổi trẻ, ông Thanh cho rằng thanh niên cần chủ động tham gia phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, xây dựng kinh tế số và xã hội số gắn với chính quyền số, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo cần hướng đến mục tiêu phục vụ con người, bảo vệ sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Thanh niên Huế chia sẻ ý tưởng và kiến nghị về phát triển kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo. Ảnh: N.Hiếu

Tháo gỡ khó khăn cho các ý tưởng khởi nghiệp xanh

Tại buổi đối thoại, nhiều vấn đề thiết thực được thanh niên đặt ra, trong đó có giải pháp phát triển kinh tế xanh, hạn chế rác thải nhựa, ứng dụng công nghệ số và tiếp cận nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp.

Từ thực tế nhiều hàng quán vẫn sử dụng túi ni lông, chai và cốc nhựa dùng một lần, một thanh niên đề nghị thành phố làm rõ những nhiệm vụ cụ thể để người trẻ tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Lê Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế cho rằng, với kinh tế xanh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh cần được xem xét với những tác động đến đất, nước, không khí và sức khỏe con người. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các mô hình sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn có thể tận dụng phụ phẩm làm đầu vào cho những quy trình sản xuất khác.

Đối với việc giảm rác thải nhựa, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã triển khai một số mô hình như hạn chế chai nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng giỏ đi chợ, thay ống hút nhựa bằng ống hút tre và cốc nhựa dùng một lần bằng cốc thủy tinh tại một số hàng quán. Những mô hình này bước đầu được hỗ trợ thông qua các dự án giảm rác thải nhựa tại cộng đồng.

Một trong những ý tưởng về đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác giá trị văn hóa Huế. Ảnh: N.H

Một vấn đề khác được nhiều thanh niên quan tâm là nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp xanh khi nhóm thực hiện có phương án kinh doanh khả thi nhưng không có tài sản bảo đảm. Từ thực tế này, các đại biểu đề nghị làm rõ những chính sách tín dụng và kênh hỗ trợ vốn phù hợp.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, thiếu tài sản bảo đảm là một trong những khó khăn của các dự án khởi nghiệp khi tiếp cận vốn vay. Bên cạnh các kênh tín dụng hiện có, các dự án có phương án khả thi có thể tìm kiếm cơ hội kết nối với quỹ đầu tư khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm.

Anh Văn Cương, người khởi nghiệp với mô hình trồng nho mẫu đơn trong nhà màng tại phường Kim Trà kiến nghị thành phố nghiên cứu mở rộng phạm vi hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện để những mô hình thử nghiệm cây trồng mới tiếp cận chính sách và nguồn vốn vay.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh đề nghị các cơ quan liên quan sớm thông tin, hướng dẫn thanh niên tìm hiểu chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khảo sát tỉ lệ cho vay đối với các lĩnh vực này tại các ngân hàng để đánh giá khả năng tiếp cận vốn trên thực tế.

Tạo thêm cơ hội việc làm, phát huy giá trị di sản

Trong lĩnh vực văn hóa, chị Hạnh Mai, người khởi nghiệp với dự án về áo dài và di sản Huế, đặt vấn đề về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ phát triển sản phẩm từ di sản, ứng dụng công nghệ số để đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

Chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND TP. Huế với thanh niên. Ảnh: N.H

Đại diện Sở VHTTDL TP. Huế cho biết, sở sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng, trao đổi và phối hợp với thanh niên xây dựng các kênh truyền thông quảng bá du lịch Huế.

Quan tâm đến cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, anh Nguyễn Hữu Trung - sinh viên Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế), mong muốn thành phố có thêm chính sách hỗ trợ sinh viên tìm được việc làm đúng chuyên môn, ở lại Huế lập nghiệp và phát triển bản thân.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, TP. Huế đang triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cập nhật dữ liệu cung - cầu lao động và tổ chức các chương trình kết nối việc làm hằng năm, giúp người học tiếp cận thông tin tuyển dụng.

Ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh: TP. Huế sẽ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực nhằm mở rộng cơ hội việc làm. Doanh nghiệp cần tăng cường trao đổi với các cơ sở đào tạo để định hướng ngành nghề, kỹ năng phù hợp, giúp sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng ngay khi còn trên ghế nhà trường.

Chủ tịch UBND TP. Huế cũng cho biết, dự kiến cuối tháng 11, thành phố sẽ phối hợp với Đại học Huế và các doanh nghiệp tổ chức tọa đàm về nhu cầu tuyển dụng và định hướng đào tạo, qua đó tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND TP. Huế biểu dương 10 thanh niên tiêu biểu trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh. Ảnh: N.H

Lãnh đạo TP. Huế khẳng định rằng các cơ quan, ban, ngành và chính quyền các cấp sẽ thường xuyên theo dõi, đồng hành, hỗ trợ thanh niên. Thành phố đã mở kênh “Hiến kế” trên Hue-S để người trẻ gửi đề xuất, đóng góp ý tưởng và trao đổi với chính quyền.

Ngoài ra, thành phố cũng chuẩn bị đưa Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hoạt động. Đây sẽ là không gian để học sinh, sinh viên và những người quan tâm đến khởi nghiệp chia sẻ ý tưởng, thử nghiệm mô hình, giao lưu với doanh nghiệp và doanh nhân trẻ.

Chủ tịch UBND TP. Huế khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, chủ động đối mặt với khó khăn, xem thử thách là cơ hội trưởng thành; đồng thời cụ thể hóa khát vọng, hoài bão bằng những hành động thiết thực, góp sức thực hiện các mục tiêu phát triển của Huế trong thời gian tới.