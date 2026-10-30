Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: Chuyển tư duy từ 'ban hành chính sách' sang 'quản trị kết quả'

Phát biểu trước HĐND TP Hồ Chí Minh và cử tri, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm. Khẳng định UBND TP Hồ Chí Minh nhận thức rõ trách nhiệm trọng tâm trong thời gian tới, người đứng đầu chính quyền thành phố đã báo cáo, làm rõ 3 nhóm nội dung lớn được dư luận và các đại biểu đặc biệt quan tâm.

Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, tại kỳ họp này, UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân 17 nội dung, trong đó có 15 dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật và 2 Nghị quyết cá biệt, tập trung vào nhiều lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình phát triển thành phố như văn hóa, thể thao, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực, phát triển khu công nghệ cao, khu thương mại tự do, logistics tích hợp và các cơ chế, chính sách khác.

Theo kế hoạch điều chỉnh, TP Hồ Chí Minh dự kiến phải xây dựng, ban hành 131 Nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách mới. Trong tháng 8, đã ban hành 1 Nghị quyết, tháng 9 là 24 Nghị quyết; tháng 10 dự kiến 31 Nghị quyết nhưng mới trình được 16, còn 15 nội dung phải chuyển sang tháng 12. Điều đó cho thấy một yêu cầu rất rõ không được chạy theo số lượng văn bản, mà phải quản trị được tiến độ, chất lượng và khả năng thực thi của từng chính sách.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Định)

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng điều quan trọng là sau khi Hội đồng nhân dân thông qua, Nghị quyết phải được tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn. Mỗi Nghị quyết phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ phải làm, thời hạn hoàn thành, nguồn lực thực hiện và sản phẩm đầu ra. Phải chuyển từ tư duy “ban hành chính sách” sang “quản trị kết quả”. Từ việc kiểm đếm bao nhiêu Nghị quyết được thông qua sang đánh giá chính sách đó đã tháo gỡ được bao nhiêu điểm nghẽn, huy động thêm bao nhiêu nguồn lực, tạo thuận lợi như thế nào cho người dân và doanh nghiệp.

Về Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Được cho hay quy hoạch xác định định hướng xây dựng thành phố theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực tăng trưởng, 5 hệ thống liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản lý phát triển, đồng thời bảo vệ hệ thống hạ tầng sinh thái và các không gian có giá trị lâu dài.

Ngay sau khi quy hoạch được thông qua, UBND thành phố sẽ nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, danh mục dự án và nguồn lực thực hiện, đồng bộ với kế hoạch đầu tư công, huy động nguồn lực tư nhân và các cơ chế hợp tác công - tư. Trong đó, ưu tiên những hạ tầng có khả năng tạo sức lan tỏa lớn như giao thông liên vùng, đường sắt đô thị, TOD, logistics, hạ tầng số, năng lượng, hạ tầng sinh thái. Đồng thời kết nối chặt chẽ các trung tâm phát triển với khu sản xuất, dịch vụ, cảng biển và các đầu mối logistics.

Về cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại kỳ họp này, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng và tiếp tục nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung thực hiện mọi nghị quyết, cơ chế, chính sách sau khi được thông qua phải được tổ chức thực hiện ngay, có đầu mối chịu trách nhiệm, có thời hạn và có sản phẩm cụ thể. Đồng thời khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thành các chương trình, dự án và danh mục đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và nguồn vốn...

“Kết quả cuối cùng phải được thể hiện qua việc dự án được tháo gỡ, vốn được giải ngân, hạ tầng hoàn thành, người dân đi lại thuận lợi hơn, môi trường tốt hơn và doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi hơn", Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.