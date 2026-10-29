Chủ tịch UBND Tp.HCM: Phát triển đô thị phải gắn với an sinh xã hội

Phát triển đô thị phải bảo đảm quyền lợi người dân

Tại phiên thảo luận của tổ số 2 trong kỳ họp chuyên đề HĐND Tp.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 vào chiều 29/10, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Tp.HCM, nhấn mạnh yêu cầu gắn phát triển đô thị với bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân. Theo ông, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cần được triển khai với tinh thần đồng hành, chia sẻ và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được.

Theo Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được, sự đồng thuận, ủng hộ và chia sẻ của người dân có vai trò quan trọng đối với quá trình triển khai các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Ông ghi nhận sự hợp tác của người dân trong việc bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án, qua đó góp phần tạo điều kiện để Thành phố chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống, hướng đến không gian đô thị xanh, sạch, đẹp và an toàn hơn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án cũng đặt ra yêu cầu phải quan tâm đầy đủ đến đời sống của những hộ dân bị ảnh hưởng. Việc di dời, giải phóng mặt bằng không chỉ là câu chuyện bàn giao đất mà còn liên quan đến nơi ở, sinh kế, điều kiện sinh hoạt và những gắn bó lâu dài của người dân với địa bàn.

Vì vậy, Thành phố cần có giải pháp phù hợp để người dân ổn định cuộc sống, đồng thời tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện các chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị.

Đối với công tác tái định cư, ông Được nhấn mạnh cần đa dạng hóa phương án để người dân có thể lựa chọn theo điều kiện và nhu cầu thực tế. Các phương án có thể bao gồm nhà ở với những mức giá, tiêu chuẩn khác nhau, phù hợp khả năng chi trả của từng hộ gia đình.

Mục tiêu là giúp người dân có nơi ở mới tốt hơn hoặc ít nhất bảo đảm điều kiện sống ổn định, an toàn, phù hợp với hoàn cảnh của mình. Việc bố trí tái định cư cần được tính toán thấu đáo, tránh để người dân gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi nơi ở.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ cần được xem xét trên cơ sở điều kiện thực tế, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển chung của Thành phố và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với an sinh xã hội

Một nội dung được Chủ tịch UBND Tp.HCM lưu ý là yêu cầu gắn mục tiêu tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo ông, tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân được hưởng thành quả phát triển thông qua việc cải thiện thu nhập, điều kiện sinh hoạt và khả năng tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Thành phố đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song quá trình này cần đi cùng với việc chăm lo cho các nhóm yếu thế, những gia đình còn khó khăn và người dân cần được hỗ trợ.

Công tác an sinh xã hội không phải là nhiệm vụ chỉ thực hiện sau khi kinh tế phát triển, mà phải được quan tâm trong từng giai đoạn phát triển. Các chính sách hỗ trợ cần được xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm người dân có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm kịp thời.

Quan điểm này đặt ra yêu cầu đối với công tác điều hành của Thành phố: vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; không để thành quả tăng trưởng chỉ thể hiện qua những chỉ tiêu kinh tế mà chưa chuyển hóa thành cải thiện thực chất trong đời sống người dân.

Đề cập đến công tác quy hoạch, Chủ tịch UBND Tp.HCM cho rằng Thành phố cần có tầm nhìn tổng thể, đồng bộ để định hướng quá trình phát triển đô thị và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Theo ông, quy hoạch đóng vai trò như bản thiết kế cho quá trình phát triển. Nếu thiếu định hướng thống nhất, việc triển khai các dự án riêng lẻ có thể dẫn đến tình trạng thiếu kết nối, phát sinh bất cập và làm giảm hiệu quả đầu tư.

Do đó, công tác quy hoạch cần được thực hiện trên cơ sở tính toán tổng thể, gắn kết giữa phát triển hạ tầng, tổ chức không gian đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống. Các dự án cần tuân thủ định hướng chung, bảo đảm sự hài hòa với khu vực xung quanh và không làm phát sinh những hệ lụy trong quá trình vận hành đô thị.

Chủ tịch UBND Tp.HCM cũng lưu ý việc phát triển đô thị cần tính đến đặc điểm của từng khu vực, điều kiện thực tế và lợi ích chung của cộng đồng. Không thể chỉ xem xét hiệu quả của từng dự án riêng biệt mà bỏ qua tác động tổng thể đối với hạ tầng, môi trường và đời sống dân cư.

Một quy hoạch có chất lượng sẽ giúp Thành phố chủ động hơn trong tổ chức không gian phát triển, hạn chế đầu tư thiếu đồng bộ và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

Từ những vấn đề trên, ông Được nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai quy hoạch và các dự án phát triển. Việc thực hiện cần bảo đảm đúng quy định, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện để các chủ trương, định hướng phát triển mang lại hiệu quả thiết thực. Mục tiêu cuối cùng của quá trình phát triển là xây dựng Thành phố ngày càng hiện đại, văn minh, có môi trường sống tốt hơn, trong đó người dân được thụ hưởng những thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

Đây cũng là cơ sở để Thành phố tiếp tục thúc đẩy các chương trình chỉnh trang đô thị, cải thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng sống, đồng thời củng cố sự đồng thuận của người dân trong quá trình phát triển.