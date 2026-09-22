Chủ tịch UBND TP.HCM nêu 5 cam kết để đạt các mục tiêu trong 3 tháng cuối năm

Ngày 22/9, phát biểu tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết kinh tế - xã hội thành phố trong 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Quang Định).

Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, từ 8,03% năm 2025 lên 8,27% trong quý I và 8,55% trong 6 tháng đầu năm 2026, mức cao nhất trong 10 năm qua.

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 670.599 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán và 66,4% mục tiêu hơn 1 triệu tỷ đồng cả năm.

Về đầu tư công, thành phố đã phân bổ 147.599 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng giao. Dự kiến đến hết tháng 9, giải ngân khoảng 103.319 tỷ đồng, đạt 70%.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thành phố thu hút khoảng 12,187 tỷ USD vốn FDI, đạt 110,7% kế hoạch. Theo Global Cities Index 2026 của Oxford Economics, TP.HCM xếp hạng 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới, tăng 81 bậc so với năm trước.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP.HCM, khoảng cách đến các mục tiêu cuối năm vẫn còn lớn, nhất là tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công.

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm, thành phố phải tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những tháng còn lại. Trong khi đó, mục tiêu thu ngân sách đòi hỏi khai thác hiệu quả các nguồn thu, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động sản xuất, kinh doanh mở rộng.

Đối với đầu tư công, các điểm nghẽn liên quan đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cần được tập trung xử lý.

"Cả hệ thống phải chuyển từ có cơ chế sang có kết quả; từ có nghị quyết sang có công trình, dự án, nguồn lực được giải phóng và lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, các nghị quyết được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, trong đó có các chính sách liên quan quy hoạch, tổ chức không gian, hạ tầng, TOD, không gian ngầm, đất đai, tài sản công, môi trường, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: Quang Định).

Trước HĐND thành phố, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đưa ra 5 cam kết.

Thứ nhất, khẩn trương cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết được thông qua; xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn và trách nhiệm của người đứng đầu. Thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị để trình tại kỳ họp tới.

Thứ hai, tập trung cao độ trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, gồm tăng trưởng GRDP trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm tham mưu và chậm tổ chức thực hiện.

Thứ tư, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, nhất là những dự án có khả năng giải ngân, tạo tăng trưởng và nguồn thu; không để nguồn lực xã hội tiếp tục đình trệ do những vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố; kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm các cơ chế, chính sách được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.