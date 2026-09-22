Chủ tịch UBND Tp.HCM: 3 tháng cuối năm là chặng nước rút, nhiệm vụ rất lớn

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 5 - kỳ họp chuyên đề HĐND Tp.HCM khóa XI, Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được cho biết kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm, tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu đề ra trong những tháng cuối năm.

Theo Chủ tịch UBND Tp.HCM, các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được củng cố, trong khi những động lực mới từng bước hình thành và phát huy hiệu quả. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

Năm 2025, GRDP của Tp.HCM tăng 8,03%. Sang năm 2026, tăng trưởng quý I đạt 8,27% và quý II đạt 8,5%, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Đến nay, thu ngân sách thành phố đạt khoảng 667.000 tỷ đồng, tương đương 83,5% dự toán HĐND thành phố giao và 66,4% mục tiêu phấn đấu đạt 1 triệu tỷ đồng. Giải ngân đầu tư công dự kiến đến cuối tháng 9 đạt khoảng 70% kế hoạch, tương đương hơn 103.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp sáng ngày 22/9.

3 tháng cuối năm: tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10%

Đánh giá những kết quả đạt được là đáng trân trọng, Chủ tịch UBND Tp.HCM đồng thời lưu ý chặng đường 3 tháng cuối năm 2026 đặt ra yêu cầu rất lớn.

Trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng từ 10% trở lên và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là phấn đấu đạt từ 10% tăng trưởng, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và hoàn thành cao nhất mục tiêu thu ngân sách.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ngay sau kỳ họp, UBND thành phố sẽ khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết được HĐND thành phố thông qua; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện và tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; kiên quyết khắc phục tình trạng thủ tục kéo dài, chậm trễ trong thực hiện.

Toàn cảnh kỳ họp.

Một nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND Tp.HCM nhấn mạnh là tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, đặc biệt rà soát, xử lý các cơ sở nhà đất, trụ sở dôi dư. Đây là nhiệm vụ được Trung ương chỉ đạo, nhằm giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

UBND thành phố cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền để được xem xét, quyết định.

“Không để nghị quyết nằm trên giấy”

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn 3 tháng, Chủ tịch UBND Tp.HCM đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị ngay sau kỳ họp phải bắt tay ngay vào việc, không trễ nải.

Theo ông, các nghị quyết được thông qua phải nhanh chóng được chuyển hóa thành những công trình, dự án, nguồn lực và kết quả tăng trưởng cụ thể; qua đó tạo ra những giá trị thiết thực cho kinh tế - xã hội, đặc biệt là góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

“Không để nghị quyết nằm trên giấy mà phải biến nghị quyết hôm nay thành những công trình, dự án, nguồn lực và tăng trưởng”, Chủ tịch UBND Tp.HCM nhấn mạnh.

Khẳng định trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch UBND Tp.HCM cam kết sẽ nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, triển khai nhanh và hiệu quả các nghị quyết được HĐND thành phố thông qua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng với sự lãnh đạo của Thành ủy, sự đồng hành, giám sát của HĐND thành phố, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương cùng sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, quyết tâm chính trị sẽ được chuyển hóa thành hành động; từ hành động tạo ra kết quả, tạo nền tảng cho sự phát triển cao hơn của thành phố trong những năm tiếp theo.