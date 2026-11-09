Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị đa mục tiêu

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Viết Thành

Tham gia Đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố.

Bắc Thăng Long Urban City dự kiến triển khai thi công từ ngày 11-11

Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư, gồm: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty cổ phần Thái Nam Land và Công ty cổ phần Bất động sản Potamos, dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng, từng bước triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi công.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 375,36ha, tổng diện tích khu đất khoảng 465,45ha, nằm trên địa bàn hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh (Hà Nội). Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 97.492 người. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến năm 2032.

Về công tác GPMB, ngày 27-8-2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 4617/QĐ-UBND về chủ trương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ triển khai Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh.

Tổng diện tích thực hiện GPMB khoảng 474,25ha, trong đó xã Thiên Lộc khoảng 295,23ha, xã Phúc Thịnh khoảng 179,02ha. UBND hai xã là chủ đầu tư dự án GPMB đối với phần diện tích thuộc phạm vi quản lý tương ứng; nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn của nhà đầu tư. Tiến độ đặt ra là hoàn thành GPMB đối với đất ở trong quý IV-2026 và các loại đất còn lại trước ngày 31-10-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá, so với một số dự án khác, tiến độ triển khai dự án này có chậm hơn. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu triển khai đến nay, thời gian thực hiện chưa dài. Qua rà soát, thành phố nhận thấy dự án nhận được sự quan tâm, đồng tình và ủng hộ của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, qua quá trình triển khai các dự án, chính sách của thành phố, người dân đã thể hiện sự đồng thuận, đặc biệt là đối với các chủ trương lớn nhằm xây dựng và phát triển Thủ đô. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai dự án. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng kế hoạch và các mốc thời gian đã đề ra.

Đặc biệt, đối với công tác GPMB, thành phố yêu cầu cần quan tâm đến việc bố trí tái định cư cho người dân ngay trong phạm vi dự án. Theo kế hoạch ban đầu, công tác GPMB đối với toàn bộ diện tích đất ở dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc bàn giao mặt bằng phải gắn với điều kiện tái định cư thực tế, bảo đảm người dân có đất và đủ điều kiện xây dựng nhà ở mới.

“Chúng ta phải cố gắng hoàn thành, không kéo dài đến tháng 3-2027. Trong đó, cần xác định rõ lộ trình để chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện cho người dân nhận đất, xây dựng nhà cửa trước Tết”, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chất lượng và đáp ứng đầy đủ điều kiện để người dân có thể xây dựng nhà ở mới. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện dự án.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, người dân đã bàn giao đất để phục vụ việc hình thành không gian phát triển đô thị mới, vì vậy trách nhiệm của chủ đầu tư là phải quan tâm đặc biệt đến chất lượng khu tái định cư, bảo đảm người dân được bố trí nơi ở mới với điều kiện hạ tầng và chất lượng tương xứng với yêu cầu đặt ra đối với khu đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc các mốc tiến độ, kế hoạch đầu tư và tổ chức thi công; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác GPMB, tái định cư, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị đầu tư, thi công dự án báo cáo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Viết Thành

Tăng tốc giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng các khu đô thị

Tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã: Thư Lâm, Đông Anh, đại diện chủ đầu tư báo cáo cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành các điều kiện khởi công theo quy định. Tổng diện tích đã hoàn thành GPMB đạt khoảng 530/723ha. Các đơn vị đang triển khai thi công đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

Về thi công, đơn vị đã triển khai các tuyến trục giao thông chính của dự án, cơ bản kết nối các tuyến đường, tạo điều kiện để triển khai các công trình trên đất. Đối với 8 tòa nhà cao tầng, chủ đầu tư đã huy động thiết bị, tập kết tại công trường, sẵn sàng tổ chức thi công phần cọc và các hạng mục tiếp theo, bảo đảm tiến độ đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị đầu tư, thi công dự án báo cáo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Viết Thành

Theo báo cáo của chủ đầu tư, kế hoạch triển khai dự án được xây dựng với các mốc tiến độ cụ thể. Trong đó, đối với diện tích dự án thuộc xã Thư Lâm và một phần diện tích thuộc xã Đông Anh, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật vào tháng 6-2027.

Đối với các công trình nhà ở cao tầng thuộc địa bàn xã Thư Lâm, dự kiến bắt đầu triển khai thi công từ tháng 5-2027, phấn đấu hoàn thành xây dựng đến cốt 0,0m vào tháng 12-2027.

Về nguồn lực đầu tư, đến cuối năm 2026, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành công tác GPMB trên toàn bộ diện tích dự án, với kinh phí khoảng 7.200 tỷ đồng. Tổng chi phí đầu tư xây dựng các công trình nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại thuộc dự án trên địa bàn hai xã Thư Lâm và Đông Anh dự kiến khoảng 18.850 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đánh giá, từ ngày 22-2 khi dự án mới dừng ở mức ý tưởng sơ khởi, đến nay sau gần 9 tháng đã thực hiện được khối lượng công việc rất lớn; từ ý tưởng ban đầu đã hình thành mặt bằng khoảng 450ha và triển khai thi công trên thực địa.

Đặc biệt, các trình tự, thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản đã được hoàn thành, hiện chỉ còn tập trung vào công tác xây dựng. Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự đồng hành, vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành trong quá trình chuẩn bị đầu tư, đồng thời biểu dương nỗ lực của nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung cao độ, quyết liệt tổ chức thi công, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu tiến độ đã đề ra; phấn đấu đến tháng 3-2027 có thể hình thành sản phẩm để phục vụ công tác tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố.

Đối với nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ các mục tiêu hạ tầng, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công để đáp ứng nhu cầu của thành phố trong thời gian tới, nhất là phục vụ các dự án trọng điểm. Những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, nhà thầu, thành phố sẽ trực tiếp giao đồng chí phụ trách các dự án chỉ đạo, xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Viết Thành

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Phó Chủ tịch UBND thành phố và các sở, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Đối với những vướng mắc liên quan đến hệ thống điện, cả hệ thống điện của thành phố và hệ thống điện quốc gia, cần có sự phối hợp để nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp.

Cùng với đó, vấn đề kết nối đường sắt đô thị với khu vực dự án cũng cần được rà soát, điều chỉnh kịp thời, bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng hệ thống giao thông công cộng. Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, không để những vướng mắc về hạ tầng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, với quy hoạch hiện nay, riêng khu vực dự án đã bố trí khoảng 13 ô đất trường học, về cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu cho cả khu vực xã Thư Lâm và phường Thư Lâm trong tương lai. Tương tự, tại khu vực Phúc Thịnh, thành phố đã bố trí khoảng 40ha đất dành cho trường học, đủ điều kiện phục vụ nhu cầu của cả xã Phúc Thịnh và phường Phúc Thịnh trong tương lai.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị nhà đầu tư ưu tiên triển khai xây dựng các công trình trường học ngay từ giai đoạn đầu, phối hợp với thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện. Đây không chỉ là hạ tầng phục vụ riêng khu đô thị mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu chung của cộng đồng dân cư trong khu vực.

Về mục tiêu tổng thể, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng nhất của dự án là phục vụ công tác tái định cư cho người dân, bảo đảm đầy đủ các điều kiện sinh sống và chất lượng hạ tầng; khu tái định cư phải thực sự có chất lượng tốt hơn nơi ở cũ, đáp ứng tiêu chuẩn đô thị.

Do đó, thành phố đề nghị các sở, ngành tiếp tục đồng hành, phối hợp với nhà đầu tư. Các khoản lợi nhuận và chi phí của nhà đầu tư đã được kiểm soát, vì vậy cần tính toán, tạo điều kiện tối đa để nhà đầu tư triển khai dự án với chi phí hợp lý, qua đó góp phần hạ giá đất, giảm áp lực đối với thị trường bất động sản.

Chủ tịch UBND thành phố hoan nghênh các xã liên quan đã tích cực tham gia thực hiện chủ trương lớn của thành phố về phát triển đô thị trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và các nhà thầu tổ chức triển khai dự án, bảo đảm đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu rất cao mà thành phố đặt ra đối với hai dự án này.