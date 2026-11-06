Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Tháng 11 tập trung xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11. Ảnh: Viết Thành

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn;

Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, Bùi Duy Cường; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Đầu tư công, xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng trực tiếp

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trong 10 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đầu tư công và hoạt động xây dựng tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng trực tiếp.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Viết Thành

Tính đến ngày 31-10, giải ngân kế hoạch đầu tư công đạt 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 75,95% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%, tăng 159,1% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách cũng đạt kết quả tích cực. Thành phố Hà Nội đã xử lý dứt điểm 143/300 dự án chậm triển khai; 157 dự án còn lại đã được xác định phương án xử lý cụ thể, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Về thu ngân sách, đến ngày 31-10, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 652.790 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 610.939 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 4,17 tỷ USD, bằng 92,7% mục tiêu 4,5 tỷ USD.

Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND và khả năng hoàn thành kịch bản tăng trưởng, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết, để hoàn thành mục tiêu cả năm, tăng trưởng GRDP quý IV phải đạt khoảng 16,55%, cao gấp khoảng 1,65 lần mức tăng 10,02% của quý III. Đây là yêu cầu rất cao, nhất là đối với những ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP.

Theo Giám đốc Sở Tài chính, những con số trên cho thấy áp lực điều hành tăng trưởng trong hai tháng cuối năm là rất lớn. Các động lực tăng trưởng hiện chưa thực sự đồng đều. Công nghiệp duy trì đà tăng nhưng chưa tạo được bước đột phá; doanh thu thương mại, dịch vụ tăng khá song khả năng chuyển hóa thành giá trị tăng thêm còn hạn chế. Các động lực mới từ khoa học, công nghệ và kinh tế số chưa tạo được đóng góp rõ nét trong ngắn hạn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Đối với đầu tư công, dù tỷ lệ giải ngân đạt kết quả khá nhưng khối lượng xây lắp thực tế chưa tương xứng. Một số dự án trọng điểm còn chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công.

Trước tình hình trên, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Sở Tài chính đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong hai tháng cuối năm.

Trong đó, tập trung điều hành tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, gắn với khả năng đóng góp thực tế vào GRDP. Cụ thể, giao Thống kê thành phố phối hợp với Sở Tài chính và các sở chuyên ngành rà soát kết quả tháng 10, cập nhật dự báo tháng 11 và tháng 12; xác định cụ thể khả năng tăng thêm của từng ngành, nhất là xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, vận tải và bất động sản. Kịp thời báo cáo UBND thành phố Hà Nội những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt và đề xuất giải pháp điều hành phù hợp.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, gia tăng khối lượng xây lắp thực tế. Ngay trong tháng 11, cần rà soát từng công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, các dự án thoát nước, xử lý môi trường và nhà ở xã hội. Đồng thời, lập danh mục các gói thầu có khả năng tăng ca, tăng kíp, nghiệm thu khối lượng trước ngày 31-12.

Với những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, Sở Tài chính đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, bám sát tình hình thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện, qua đó tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội sáng 6-11. Ảnh: Viết Thành

Giải ngân đầu tư công phải gắn với khối lượng thi công thực tế

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ hai tháng cuối năm 2026. Đặc biệt, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ cả năm. Tuy nhiên, các đại biểu nhấn mạnh, thành phố cần tập trung khắc phục những tồn tại, nhất là áp lực lạm phát, kiểm soát giá cả, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% theo yêu cầu của Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, kết quả phát triển kinh tế - xã hội có sự cải thiện qua từng quý, quý II tốt hơn quý I, quý III tiếp tục tốt hơn 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, trong tháng 10, tình hình sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các ngành, lĩnh vực tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Viết Thành

Đáng chú ý, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công đã cơ bản hoàn thành, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Một số sự kiện, hoạt động văn hóa lớn được tổ chức trên địa bàn thành phố cũng tạo thêm nguồn thu, đóng góp cho phát triển kinh tế; hoạt động văn hóa, du lịch có mức tăng trưởng tốt, phù hợp với định hướng của thành phố.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Trong thu hút đầu tư nước ngoài, kết quả của Hà Nội còn khiêm tốn so với quy mô chung của cả nước. Thành phố chưa thu hút được các dự án lớn trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ như kỳ vọng.

Nhiều dự án, công trình đã được tập trung chỉ đạo nhưng chưa triển khai đầy đủ, thậm chí chưa được đưa vào thực hiện. Đối với nhà ở xã hội, dù khối lượng nhiệm vụ đặt ra rất lớn và có ý nghĩa quan trọng, số lượng dự án thực sự được triển khai vẫn còn hạn chế, còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời phải nỗ lực cao hơn nữa trong hai tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Đặc biệt, tháng 11 có ý nghĩa quan trọng đối với việc đánh giá, dự báo kết quả tăng trưởng cả năm. Theo phương pháp tính toán, tổng hợp số liệu của cơ quan thống kê, các chỉ tiêu phục vụ đánh giá, dự báo tăng trưởng được tập trung cập nhật đến hết tháng 11. Vì vậy, kết quả thực hiện trong tháng này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng dự báo tháng 12 và đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu cả năm.

“Các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, thể hiện quyết tâm và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11, phấn đấu đạt kết quả cao hơn tháng 10”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu.

Về công tác thống kê, dự báo tăng trưởng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương cập nhật số liệu, bám sát tinh thần Chỉ thị số 17/CT-UBND và văn bản điều chỉnh kịch bản tăng trưởng; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực và địa phương.

Trong đó, Sở Tài chính phối hợp với Thống kê thành phố khẩn trương hoàn thiện số liệu, báo cáo thành phố trước ngày 29-11-2026. Trên cơ sở đó, thành phố xác định kết quả tăng trưởng năm 2026, làm căn cứ xây dựng kịch bản và chỉ tiêu tăng trưởng năm 2027.

Đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng lưu ý, mặc dù thành phố đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu giải ngân được giao nhưng cần nhìn nhận thực chất kết quả này. Trong tổng số vốn đã giải ngân, một tỷ lệ đáng kể là vốn tạm ứng, chưa được chuyển hóa thành khối lượng thực hiện trên công trường.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước thành phố, trong tổng số vốn giải ngân hơn 125 nghìn tỷ đồng, có khoảng 40% là vốn tạm ứng. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản tăng cường giám sát, bảo đảm vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, có khối lượng thực tế, qua đó đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Đối với những dự án đang triển khai, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, các địa phương, chủ đầu tư tiếp tục bám sát tiến độ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, nhất là những dự án đã cơ bản có mặt bằng nhưng tiến độ thi công còn chậm.

Kiên quyết xử lý dự án chậm triển khai, khơi thông nguồn lực đất đai

Một nhiệm vụ quan trọng được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu, tập trung thực hiện là tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án chậm triển khai trở lại thực hiện, kiên quyết xử lý những dự án không đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Viết Thành

Thành phố Hà Nội đã rà soát, lập danh mục các dự án chậm triển khai, xác định định hướng và phương án xử lý đối với từng dự án. Nhiều dự án đã được tháo gỡ, từng bước đưa trở lại thực hiện. Tuy nhiên, tháng 11-2026 được xác định là thời hạn cuối cùng để tập trung xử lý các dự án thuộc diện phải giải quyết trong đợt này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục xử lý đối với các chủ đầu tư, nhà thầu không triển khai dự án theo yêu cầu. Đối với những dự án đã hết thời hạn nhưng vẫn không thực hiện, cần ban hành quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

“Việc xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai nhằm đưa quỹ đất đã giao nhưng không được sử dụng trở lại phục vụ phát triển. Thành phố sẽ kiên quyết thu hồi để tổ chức triển khai các dự án mới, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội sáng 6-11. Ảnh: Viết Thành

Đối với các dự án đường sắt đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời là kỳ vọng lớn của trung ương đối với Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, tại các buổi làm việc với thành phố, lãnh đạo trung ương đã nhiều lần nhấn mạnh kỳ vọng đến năm 2030, Thủ đô có 5 tuyến đường sắt đô thị được hoàn thành. Khi các tuyến đường này đi vào hoạt động, hệ thống giao thông công cộng và diện mạo đô thị của Hà Nội sẽ có những thay đổi quan trọng.

Vì vậy, thành phố phải tập trung cao độ, khẩn trương triển khai các dự án. Với những cơ sở, chủ trương và nghị quyết đã được cấp có thẩm quyền thông qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan không để xảy ra tình trạng chần chừ, kéo dài, khẩn trương bắt tay vào thực hiện theo đúng quy định và tiến độ đã xác định.

Đáng chú ý, phạm vi triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị liên quan đến nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Do đó, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua phải chủ động phối hợp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan, trước mắt là công tác chuẩn bị mặt bằng, các vị trí nhà ga và những điều kiện cần thiết để triển khai dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với nhà thầu, đơn vị tư vấn và các cơ quan tài chính nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn, cơ chế triển khai, bảo đảm các dự án được thực hiện theo đúng tiến độ.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, việc triển khai đồng bộ 5 tuyến đường sắt đô thị không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển hạ tầng giao thông mà còn tạo tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của thành phố.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội sáng 6-11. Ảnh: Viết Thành

Đối với các lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu, thương mại và dịch vụ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy vai trò của những ngành có đóng góp lớn vào tăng trưởng, tạo thêm động lực để thành phố hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đối với lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, tăng sản lượng, đơn hàng và doanh thu trong những tháng cuối năm; triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, kiểm soát giá cả, bảo đảm an sinh xã hội và chủ động xây dựng kế hoạch phát triển năm 2027.

Nhấn mạnh kỳ họp tháng 11 có ý nghĩa quan trọng, là thời điểm thành phố bước vào giai đoạn cuối thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các cấp, các ngành, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô.